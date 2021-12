Horizon Forbbiden West enseigne le combat spectaculaire avec le serpent robotique

Slitherfang (quelque chose comme « croc coulissant »). C’est le nom du redoutable serpent robotique que nous avons vu dans les dernières bandes-annonces d’Horizon Forbbiden West et que, désormais, grâce à un article de Game Informer, nous pouvons déjà connaître en profondeur. Le développeur du jeu, Guerrilla Games, a partagé à travers cette publication une nouvelle vidéo de ce puissant ennemi qui est défini comme « l’une des nouvelles machines les plus impressionnantes de tout le jeu ».

Leurs attaques et leurs points faibles

Ce serpent robotique est un mélange de serpent à sonnettes et de cobra et sera l’un des redoutables boss finaux qu’Aloy devra affronter au cours de l’aventure. Et oui, il est aussi mortel que son apparence le laisse supposer. Premièrement, Slitherfang peut tirer des explosions d’acide sous pression qui sont générées dans le réservoir à la base de sa gorge. Un char que, comme vous l’aurez deviné, nous devrons neutraliser au plus vite avec nos flèches.

Mais l’acide n’est pas la seule arme dont il dispose, qui tire également des rayons électriques à travers sa queue, toujours précédés de ce bruit de crécelle caractéristique typique des serpents à sonnette. Maintenant, si elle parvient à séparer la queue du reste du corps, Aloy peut l’utiliser comme une arme et donner à Slitherfang son propre médicament. Vous pensez peut-être qu’alors la bataille est déjà gagnée, mais loin de là. Le boss va alors tirer des impulsions sonores qui sortent de son cou et assourdir notre protagoniste, ce qui ralentit ses mouvements et l’empêche d’attaquer pendant quelques secondes, la laissant totalement exposée.

Comme si cela ne suffisait pas, à tout cela il faudrait ajouter le mordant de ses crocs, les coups de queue et l’agilité de notre rival. Le serpent n’arrête pas de se déplacer sur scène, s’enroulant ici et là à la recherche d’une position avantageuse pour nous sauter dessus. Sa vitesse et son adaptabilité signifieront que nous ne pouvons pas nous cacher et que nous devons être en mouvement continu. Il s’agit d’être patient, de désactiver progressivement ses attaques à distance et d’utiliser des armes à feu, de la glace et du plasma, puis de la renverser et de lui porter le coup final.

Quand peut-on se battre ?

Le 18 février 2022 prochain, date à laquelle Horizon Forbbiden West sera mis en vente sur PS4 et PS5. Il est appelé à être l’un des grands lancements de Sony pour l’année à venir et aspire à dépasser les marques (un 9.2 dans l’analyse Netcost-Security) que l’original, Horizon Zero Dawn a reçu (que, d’ailleurs, vous avez sur le PS Store avec un prix spécial Noël). En plus de la bagarre avec Slitherfang, ces derniers jours nous avons appris plus d’informations sur le jeu, comme son nouveau système d’abris, par exemple, ou l’espace qu’il occupera sur notre console et son apparition sur PS4, du vrai luxe malgré le avantages évidents de la nouvelle génération.