This is Ready or Not, le successeur spirituel de SWAT 4 désormais disponible sur Steam

Ready or Not est devenu l’une des sensations sur Steam durant le mois de décembre. Le titre Void Interactive a commencé son parcours commercial sous la forme d’un accès anticipé avec Team 17. Cependant, quelques semaines après sa publication, ils se sont séparés « d’un commun accord ». C’est le successeur spirituel de la franchise SWAT.

Prêt ou pas d’accès anticipé maintenant disponible sur Steam

L’équipe a annoncé le projet en 2017. Au cours de ces années, l’entreprise communautaire a été le principal pilier sur lequel sa communication a été soutenue. Le bouche à oreille, comme on dit dans ce contexte. Pourquoi accéder à l’accès anticipé maintenant sur Steam ? De Void Interactive, ils assurent que la raison en est qu’ils ont réussi à entrer dans une phase dans laquelle « c’est un produit viable auquel les joueurs veulent jouer et c’est amusant ». « Être en accès anticipé nous permet d’offrir la vision complète du jeu et de recueillir des retours pour apporter de gros changements qui ne seraient pas possibles dans la version finale », soulignent-ils.

Ils pensent qu’ils y seront au moins 12 mois, alors ils nous placent sur le lancement final en décembre 2022. En tête de cette actualité, vous pouvez voir en quoi consiste le contenu de cette partie du jeu.

Dès le début, ils ont partagé la recherche de créer un environnement réaliste, c’est-à-dire d’établir les règles de l’opération SWAT dans des situations hostiles. « VOID Interactive s’est engagé avec des équipes de police du monde entier pour créer des règles et des scores à la fois stimulants et réalistes », révèlent-ils. « Pour ajouter à ce réalisme, Ready or Not propose une pénétration balistique, des ricochets de balles, une dynamique de kevlar et pare-balles, ainsi que l’expansion et le déplacement des projectiles. » Nous aurons « plus de 60 objets uniques » pour personnaliser notre équipement selon le type de scénario auquel nous sommes confrontés.

