Le Japon condamne : ce sont les 100 jeux préférés de toute l’histoire des Japonais

TV Asahi, une chaîne de télévision japonaise, a récemment organisé une émission spéciale sur les 100 meilleurs jeux vidéo pour les utilisateurs. L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 50 000 joueurs japonais, ce qui révèle la tendance dans le pays tout au long de ces années.

The Legend of Zelda : Breath ot he Wild remporte la couronne

Le dernier opus de Link est le jeu préféré des Japonais. La médaille d’argent est remportée par Dragon Quest V, tandis que le bronze est récupéré par Cloud de Final Fantasy VII. Dans le top 10 se trouvent quatre titres Nintendo sortis pendant la période commerciale de la Nintendo Switch : Breath of the Wild susmentionné, Animal Crossing : New Horizons, Splatoon 2 et Super Smash Bros Ultimate.

Nous vous laissons ici la liste complète.

100. Personne 3

99. Pokémon Version Platine

98. Personne 4

97. Super Mario World

96. Romance des Trois Royaumes

95. MÈRE

94. Fire Emblem : Généalogie de la guerre sainte

93. Persona 5 Royal

92. Monster Hunter 4 Ultimate

91. Street Fighter II

90. Final Fantasy VIII

89. Super Mario Galaxy 2

88. La Légende de Zelda: Skyward Sword

87. Monster Hunter Generations Ultimate

86. Chasseur de monstres

85. Dragon Quest VI : Royaumes de l’Apocalypse

84. Final Fantasy XI

83. Dragon Quest VII : Fragments du passé oublié

82. Légende de Mana

81. Constructeurs de quêtes de dragon 2

80. La légende de Zelda : le masque de Majora

79. Metal Gear Solid

78. L’ambition de Nobunaga : Zenkokuban

77. Mario Kart Wii

76. Kirby Air Ride

75. Animal Crossing: Monde sauvage

74. Super Smash Bros. Brawl

73. Gran Turismo 4

72. Kirby super étoile

71. Dr Mario

70. Chasseur de monstres : monde

69. Super Mario RPG

68. Pokémon X / Y

67. transmissible par le sang

66. Ghost of Tsushima

65. Suikoden

64. Pokémon Coeur Or / Âme Argent

63. Final Fantasy III

62. Xévieux

61. Super Smash Bros.

60. Pokémon Noir 2 / Blanc 2

59. Mort à la lumière du jour

58. Traversée d’animaux

57. Super Donkey Kong

56. Super Mario Galaxy

55. Yo-kai Watch 2 : Esprits osseux / Âmes charnues / Spectres psychiques

54. Dragon Quest VIII : Le voyage du roi maudit

53. Contes des Abysses

52. La légende de Zelda

51. Final Fantasy IV

50. Pokémon Rubis / Saphir

49. Kingdom Hearts

48. NieR : Automates

47. Final Fantasy XIV

46. ​​​​Dragon Quest II: Luminaires de la ligne légendaire

45. Le retour de Kirby au pays des rêves

44. Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online

43. Xenoblade

42. Personne 5

41. Momotaro Dentetsu : Showa Heisei Reiwa mo Teiban !

40. Xénogears

39. Âmes sombres III

38. Puyo Puyo

37. Final Fantasy IX

36. Pokémon Or / Argent

35. Xenoblade 2

34. Final Fantasy V

33. Final Fantasy VI

32. Risque biologique

31. Ogre tactique

30. Apex Legends

29. Okami

28. MÈRE 2

27. Dragon Quest XI : Échos d’un âge insaisissable

26. Pokémon Noir / Blanc

25. Tétris

24. Pokémon Rouge / Vert / Bleu

23. Fire Emblem: Trois maisons

22. Animal Crossing: Nouvelle Feuille

21. Splatoon

20. Minecraft

19. Suikoden II

18. Metal Gear Solid 3: Snake Eater

17. La Légende de Zelda : Ocarina of Time

16. Kingdom Hearts II

15. Dragon Quest IV : Chapitres des élus

14. Pokémon Épée / Bouclier

13. SOUS-TRAITEMENT

12. Super Mario Kart

11. Pokémon Diamant / Perle

10. Super Mario Bros. 3

9. Final Fantasy X

8. Déclencheur Chrono

7. Super Smash Bros. Ultimate

6. Dragon Quest III : Les graines du salut

5. Splatoon 2

4. Traversée d’animaux : nouveaux horizons

3. Final Fantasy VII

2. Dragon Quest V : La main de la mariée céleste

1. La légende de Zelda : Breath of the Wild

