Hadès est le premier jeu vidéo à remporter un prix Hugo

Les Hugo Awards sont l’une des plus grandes récompenses qui existent dans le monde de la science-fiction et de la fantasy. Nommés en l’honneur d’Hugo Gernsback, l’un des pères du terme avec HG Wells et Jules Verne, ces prix récompensent les meilleurs romans de genre depuis 1953, bien qu’ils aient profité du tournant du siècle pour s’ouvrir aux nouveaux médias. et promulguer de nouvelles catégories. En 2009 se sont ajoutés des bandes dessinées et romans graphiques, en 2012 des podcasts sur le même thème et, depuis 2021, des jeux vidéo. Et le premier représentant de la guilde à recevoir un tel honneur a été Hades, le titre de Supergiant Games.

Le jeu s’est imposé sur une liste de nominés composée de Spiritfarer, The Last of Us : Part II, Final Fantasy VII Remake, le curieux Blaseball (un survival horror sur le baseball disponible gratuitement pour le navigateur) et, attention ici, Traversée d’animaux : nouveaux horizons. Un cocktail très varié et extraverti qui n’enlève rien à l’exploit d’Hadès. Une réalisation de plus pour le jeu, qui a déjà augmenté avec un 9.3 dans l’analyse Netcost-Security et était candidat pour GOTY en 2020. Bien qu’il puisse être associé à l’année dernière plus que cela, le jeu est toujours valable en 2021 et pas seulement parce que le bon Il ne se démode pas, mais parce que c’était ce cours quand il a atteint PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One, après une tournée des plus réussies de Nintendo Switch et PC (où, soit dit en passant, c’est sur soldes de Noël). De plus, si vous ne l’avez pas encore essayé, il est disponible sur Game Pass et laissez-nous vous dire que cela prend déjà du temps pour le faire.

J’aurais aimé pouvoir assister à la #HugoAwards en personne. Je n’ai pas été en mesure de prononcer un discours d’acceptation au nom de l’équipe, mais j’ai eu quelques mots ici. Je suis reconnaissant que les prix reconnaissent le travail dans cette catégorie, et encore moins le travail que nous avons fait ! pic.twitter.com/S9bfSp1i8H – Greg Kasavin (@kasavin) 19 décembre 2021

De quoi parle Hadès ?

Selon son scénariste, Greg Kasavin, le jeu est né d’un petit fragment d’une œuvre d’Eschyle dans laquelle il est suggéré qu’Hadès avait un fils nommé Zagreus. Ce sera lui que nous incarnerons en essayant d’échapper au monde souterrain de notre père, auquel nous reviendrons encore et encore à chaque fois que nous mourrons en essayant, créant une explication parfaite pour la mécanique roguelike du jeu et faisant avancer le récit à chaque échec. Grâce à une telle idée, les jeux vidéo ont conquis un nouvel horizon.

Sur l’histoire et le récit d’Hadès, notre collègue José Luis López de Garayo a écrit ce qui suit dans son analyse : « Chacune des milliers de phrases qui composent l’argument a été élaborée avec soin et tact. Tout au long de nos aventures, nous rencontrerons un grand nombre de créatures mythologiques, toutes représentées de manière conviviale et modernisée. Leurs portraits super stylisés révèlent la personnalité du personnage de service et nous sommes fascinés par le fait que chacun a des accessoires qui ajoutent des nuances à cette personnalité. Mais ce qui fait de l’histoire d’Hadès plus que la somme de ses parties, c’est le genre du jeu. Jusqu’à présent, les roguelikes utilisaient l’histoire et les traditions plus comme un instrument pour peindre leurs mondes que comme un élément essentiel de leur noyau jouable. Dans Hadès, l’intrigue passe inexorablement à l’action, entremêlant magistralement des combats délicats et des dialogues enchanteurs. »