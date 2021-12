The Batman : de nouvelles images des terrifiants méchants du film

The Batman, le nouveau film sur DC’s Dark Knight, est l’un des grands événements cinématographiques de 2022 et pour cette raison, il a joué dans une vaste publireportage dans le magazine Empire, dont les images circulent déjà en haute qualité sur les réseaux sociaux. Son réalisateur, Matt Reeves, a laissé tomber à plus d’une occasion que nous sommes confrontés à « la version la plus terrifiante » jamais vue du personnage et, vu dans les captures, il a peut-être raison.

Les images ne se concentrent pas sur la nouvelle version de la chauve-souris que jouera Robert Pattinson, mais sur les ennemis auxquels il sera confronté, comme Riddler et le Pingouin, qui seront respectivement interprétés par Paul Dano et Colin Farrell. Les deux cherchent à être « effrayants » au point que le personnage d’Edward Nigma est basé sur le célèbre tueur du zodiaque plutôt que sur son alter ego de bande dessinée, tandis que celui d’Oswald Cobblepot est inspiré par Le Parrain. Dans les clichés il y a aussi de la place pour Zoë Kravitz dans le skin de Selina Kyle (qui cette fois ne s’appellera pas Catwoman mais The Cat) et pour le nouveau commissaire Gordon, en charge de Jeffrey Wright. Un campus luxueux entouré d’une vision bouleversante avec un goût pour le clair-obscur.

Comme si c’était un film d’horreur

The Batman sortira en salles le 3 mars 2022 et semble déterminé à mener jusqu’au bout cette nouvelle vision sombre de l’univers de Bruce Wayne. Il y a quelques jours, nous savions que même la nouvelle Batmobile avait été inspirée par Christine, le roman d’horreur mythique de Stephen King mettant en vedette une voiture possédée par des forces surnaturelles. Le film a terminé son tournage il y a quelques semaines et il en a également profité pour partager un synopsis final généreux et révélateur qui va dans le même sens. Reeves semble définitivement transformer les adaptations de Burton et Nolan en un conte de fées. Nous verrons s’il réussit et comment cela convient à notre chauve-souris préférée.