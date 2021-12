Le coronavirus retarde Final Fantasy XVI et il n’y aura pas de nouvelles avant le printemps 2022

Square Enix avait promis de faire ses adieux à l’année avec de nouvelles informations sur Final Fantasy XVI, mais cela semblait ne jamais arriver et, après avoir raté les Game Awards 2021, les rumeurs ne mendiaient pas et prédisaient le pire. Des craintes aujourd’hui confirmées par Naoki Yoshida, principal producteur du jeu, qui a publié une brève déclaration sur ses réseaux sociaux dans laquelle il s’excuse de ce silence et annonce qu’au final nous n’aurons pas de nouvelles de FF XVI avant le printemps. 2022.

La raison n’est autre que le coronavirus. Pour assurer la sécurité et la santé de ses employés face aux épidémies de pandémie, Square Enix a été contraint de prendre des mesures telles que le télétravail. Et bien qu’il s’agisse de mesures nécessaires, Yoshida dit qu’elles ont impliqué des problèmes de communication et que le développement du jeu a été retardé pendant près de six mois. Pour cette raison, ils ont reporté tout type d’annonce jusqu’à nouvel ordre et Final Fantasy XVI sera demandé quelques mois de plus.

Concernant l’état d’avancement du projet, Yoshida insiste une fois de plus sur le fait qu’ils n’ont devant eux que « des améliorations de la qualité de vie ». Sa carte parle d’améliorer les graphismes, de peaufiner les mécanismes de combat et de donner la touche finale aux cinématiques du jeu. « Notre objectif principal, conclut le concepteur, est de passer le plus de temps possible à y jouer pour l’optimiser pleinement. (…) Les grandes nouveautés du printemps 2022 chercheront à commencer à susciter des attentes pour le lancement éventuel du jeu ». Est-ce nous ou cela ressemble-t-il à une telle mise à jour pourrait provenir d’une première date de sortie? Final Fantasy XVI arrivera-t-il en 2022 ?

Exclusivité PS5… pour l’instant

On se souvient que le jeu est une exclusivité PS5 (temporaire ?) La dernière fois que nous avons entendu parler du titre, c’était au Tokyo Game Show 2021, où Yoshida a parlé de « l’arbre de compétences étendu » que nous trouverons à notre disposition dans cet opus. Ce n’est pas tant que chez Netcost-Security nous avons essayé de rattraper cela il y a quelques jours en dédiant un article de profil à Naoki Yoshida lui-même, dans lequel nous avons passé en revue les débuts et la carrière du développeur et l’avons défini comme « l’arme puissante de Square Enix « . Une façon de se rapprocher du cerveau derrière le prochain fantasme final.