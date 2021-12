Le créateur d’Elden Ring dit qu’il ne veut pas jouer le titre

Nous avons tous tellement envie d’y jouer que nous trouvons même étrange que nous soyons à l’abri des charmes d’Elden Ring, mais il y en a, il doit y avoir de tout dans la vigne du Seigneur, et la chose curieuse est que nous ne parlons pas seulement de poupées et débiteurs d’une manière simple, mais de Hidetaka Miyazaki lui-même, président de From Software et créateur de l’Elden Ring lui-même. Le créateur a avoué dans une interview pour Edge Magazine qu’il n’avait pas l’intention de profiter du jeu une fois qu’il sera en vente (quelque chose qui, rappelons-le, se produira le 25 février 2022). Maintenant, ne laissez pas les alarmes se déclencher, car votre explication est des plus logiques :

« C’est une sorte de politique personnelle », admet Miyazaki dans le magazine. « Ce n’est pas que je m’inquiète pour Elden Ring ou quelque chose comme ça, étant juste un jeu que j’ai fait moi-même, cela ne m’offrirait pas les mystères et les surprises que les autres vont vivre quand ils l’essaieront. » Considérant que le développement remonte à 2017 et qu’il s’est fait en parallèle de Sekiro : Shadows Die Twice, cela a du sens. À ce stade, Miyazaki connaît les Terres du Milieu et le voyage des Sans Lumière par cœur, il n’y a pas de secrets ni d’incitations pour lui dans le monde d’Elden Ring. Malgré tout, au cas où nous n’aurions pas déjà des dents assez longues, le créateur a souhaité rajouter la dentelle et préciser ceci : « si j’y jouais, ce serait très proche de mon jeu idéal ». parole du Seigneur ; nous vous en supplions, écoutez-nous.

George RR Martin osera-t-il y jouer ?

Qui ne semble pas passer de nombreuses heures semble être George RR Martin. L’auteur de Game of Thrones s’est chargé de créer le contexte et l’histoire d’Elden Ring, mais il a admis il y a quelques jours que les jeux vidéo ne sont pas son truc. Son parcours dans ces domaines remonte à quelques privilégiés dans le domaine de la stratégie, tels que Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms et Master of Orion. Dans une entrée sur son blog personnel, il a expliqué pourquoi il avait alors accepté cette collaboration et a assuré que le résultat final « semble incroyable ». Bien sûr, si l’écrivain osait le transmettre et le diffuser sur Twitch, nous lui jetterions notre Prime à la figure. On promet même de ne pas mentionner Winds of Winter. Oups