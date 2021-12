The Wolf Among Us 2 partage ses premiers détails

Parfois, le silence peut être assourdissant. Par exemple, The Wolf Among Us 2, dont on a à peine entendu parler après son annonce, de retour aux Game Awards 2019. Cela fait plus de deux ans sans connaître le titre et, conscient des soupçons et soupçons soulevés, Telltale Games He est sorti il ​​y a quelques semaines pour remercier le support, s’excuser pour l’attente et donner des explications. Le développeur a promis que nous en saurions plus sur l’état d’avancement du projet dans le numéro de janvier de Game Informer, dont nous avons maintenant un premier aperçu.

Les détails viennent grâce à Shinobi62, une source régulière dans l’industrie et l’un des chanceux qui a déjà pu voir à quoi ressemblera ce retour à Fabletown et l’univers de Bill Willingham. Confirmé ses informations par Telltale lui-même, Shinobi62 nous apprend que le jeu se déroulera 6 mois après l’original (sorti en 2013 et avec un dernier cliffhanger qui nous a tenu en haleine depuis), il est développé et se déroule tout au long d’un hiver à New York et est en pleine phase de production. Cela confirme également que le script a été finalisé et que la capture de mouvement est déjà en cours, ainsi que que cette fois le jeu utilisera l’Unreal Engine, un changement de moteur a permis d’optimiser les graphismes comme jamais auparavant dans les travaux du studio. .

Heureux que vous aimiez ce que vous voyez jusqu’à présent, @ shinobi602! Ça a été TReeee difficile de s’asseoir sur tout ça… et nous avons hâte d’en montrer plus à tout le monde au début de l’année prochaine. – Jeux Telltale (@telltalegames) 22 décembre 2021

Sera-ce un jeu par chapitres?

Les données sont plus techniques qu’autre chose, mais elles sont appréciées après un tel silence radio et elles semblent également anticiper que les problèmes de développement ont été résolus (elle a même redémarré à zéro) et peut-être même le verrons-nous le plus tôt possible. Par curiosité, ce The Wolf Among Us 2 sera le premier jeu du « nouveau Telltale » et lancera sa nouvelle philosophie éditoriale. Leurs jeux continueront d’être épisodiques, oui, mais les différents chapitres ne commenceront à sortir qu’une fois tous terminés, évitant ainsi les attentes de près d’un an que nous subissions jusqu’à présent entre le début et la fin de chaque saison. Qui sait, peut-être que cette fois il y aura une fin heureuse et tout pour le grand méchant loup.