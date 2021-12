Pokémon GO – Événement du Nouvel An 2022 : date, heure, bonus et toutes les missions

Bien qu’il ait eu cinq ans en 2021, Pokémon GO est plus en forme que jamais et l’a montré en organisant un événement après l’autre ces derniers mois. Il y a peu de communautés qui reçoivent plus de mises à jour et d’actualités, et ce n’est pas pour rien que le titre est l’un des meilleurs interprètes du concept de « jeu en tant que service ». Le phénomène de réalité augmentée de Niantic veut prolonger la séquence jusqu’en 2022 et, après l’événement Pokémon GO 2021 Parties, organisé la semaine dernière à l’occasion de Noël, il prépare déjà une manière très spéciale de dire au revoir à l’année en grand avec le événement du Nouvel An 2022. Nous pourrons y atteindre des objectifs thématiques pour l’avatar, nous rencontrerons des Pokémon déguisés et des chapeaux de fête, et même un certain Pokémon Brillant apparaîtra pour la première fois dans l’histoire de Pokémon GO.

Cela peut vous intéresser :

Saint-Sylvestre 2022 dans Pokémon GO : tout ce qu’il faut savoir

Les festivités et célébrations de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An débuteront dans Pokémon GO le vendredi 31 décembre 2021 à 22h00 (heure locale espagnole). Mais détendez-vous car il n’y a pas de précipitation et ce jour-là, vous n’aurez pas à chasser des Pokémon entre raisin et raisin. L’événement durera jusqu’au mardi 4 janvier 2022 à 20h00, vous pourrez donc profiter sereinement de Ramonchu et Ibai et même de la gueule de bois et du Concert du Nouvel An le lendemain. Il y aura également du temps pour découvrir le feu d’artifice de Pokémon GO, qui débutera le vendredi 31 à 23h00 (à nouveau heure locale espagnole) et se poursuivra jusqu’au dimanche 2 janvier à 00h00.

Pendant les jours de l’événement, nous pourrons trouver de nouveaux Pokémon sauvages déguisés avec des chapeaux et des lunettes du Nouvel An avec le numéro 2022, ainsi qu’un Shiny Hoothoot, inédit jusqu’à présent. Concrètement, voici la liste des Pokémon auxquels nous pouvons aspirer (nous marquons d’un astérisque ceux qui peuvent être brillants ou brillants) :

Pokémon déguisé

Bulbizarre avec chapeau de fête *

Salamèche avec chapeau de fête *

Carapuce avec chapeau de fête *

Ratifier avec chapeau de fête *

Nidorino avec chapeau de fête *

Pichu avec chapeau du Nouvel An *

Pikachu avec chapeau du nouvel an *

Raichu avec chapeau de nouvel an

Slowpoke avec lunettes 2020 *

Slowbro avec des lunettes 2021 *

Slowking avec les lunettes 2022 *

Gengar avec chapeau de fête *

Hoothoot avec un chapeau de nouvel an *

Wurmple avec chapeau de fête *

Wobbuffet avec chapeau de fête *

Rencontres sauvages

Pikachu avec chapeau du nouvel an *

Voir *

Slowpoke avec lunettes 2020 *

Stantler *

Wurmple avec chapeau de fête *

Loud

peur

Raids

Slowpoke avec lunettes 2020* (une étoile)

Hoothoot avec un chapeau du Nouvel An * (une étoile)

Wobbuffet avec chapeau de fête * (une étoile)

Mawile * (une étoile)

Ratifier avec chapeau de fête * (trois étoiles)

Nidorino avec chapeau de fête * (trois étoiles)

Machamp (trois étoiles)

Gengar avec chapeau de fête * (trois étoiles)

Slowking avec des lunettes 2022 (trois étoiles)

Kyurem * (cinq étoiles)

Mega Abomasnow * (méga raid)

Rencontres dans les tâches de recherche sur le terrain

Slowpoke avec lunettes 2020 *

Hoothoot avec un chapeau de nouvel an *

Bulbizarre avec chapeau de fête *

Salamèche avec chapeau de fête *

Carapuce avec chapeau de fête *

Pour finir, l’événement nous permettra d’obtenir une tenue du Nouvel An pour l’avatar dans la boutique de jeux composée de lunettes avec 2022, d’un bandeau et de vestes, pantalons et chaussures, tous avec des motifs spéciaux d’une date aussi importante. Et pour ceux qui veulent profiter de la soirée pour se mettre surtout en nostalgie et en émotion, on rappelle que Niantic a sorti il ​​y a quelques semaines une vidéo commémorative du jeu avec laquelle il est difficile de ne pas rater la déchirure. Retrouvons-nous tous à l’événement du Nouvel An 2023 !