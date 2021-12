Halo, de l'horrible premier E3 à un resserrement inhumain... et un lancement historique

Halo est à nouveau sur toutes les lèvres grâce à la bonne réception de Halo : Infinite, le dernier opus de la main de 343i pour Xbox One, Series et PC. Mais la saga mettant en vedette le Master Chief n’avait pas la meilleure des présentations il y a un peu plus de 20 ans, lorsque Microsoft travaillait contre la montre pour mettre en vente sa première console et qu’il fallait gagner la confiance de tout le monde. Le documentaire Xbox Story récupère différents moments du processus de création et de l’ascension de la marque, et l’un d’eux rappelle, au chapitre 4, comment Halo : Combat Evolved était à l’honneur.

Le titre, arraché à Apple, a fait sensation début 2001 lorsqu’il a été rendu jouable au CES. Là, les gens ont commencé à voir qu’il pouvait être bien contrôlé avec un contrôleur, quelque chose qui avait toujours été mis en doute malgré le fait que certains jeux l’avaient fait dans le passé. Donc, ce qu’il y avait autour du titre Bungie avait l’air très bien. Mais le premier E3 de l’histoire de Microsoft a été un échec qui a mis au pilori l’excellent travail de Bungie.

À l’E3, le framerate était horrible

Après une présentation tendue car la console qu’ils ont montrée ne s’est pas allumée quand elle aurait dû, le pire était encore à venir sur le stand Xbox. Là, les joueurs peuvent profiter du multijoueur sur écran partagé de Halo. Mais les sensations étaient horribles. Robbie Bach, Chief Xbox Officer pour la décennie 2000-2010, explique dans le documentaire comment ils se sont sentis : « Nous avons eu un mauvais événement de lancement et le jeu clé qui sera la grande revendication a l’air mauvais et les gens pensent que nous sommes fous. »

SEGA : « le produit est mauvais et cher »

Bach lui-même explique dans le documentaire comment Peter Moore, à la tête de SEGA à l’époque, l’a approché et lui a donné son avis : « Les magasins ne l’auront pas, les développeurs ne travailleront pas pour vous et les consommateurs pensent que le produit est mauvais et cher. « . Bach voulait démissionner mais Bill Gates ne l’a pas laissé faire. Il ne restait que quelques mois pour la sortie de la console (de mai à novembre) et ils se sont mis au travail. Qu’est-il arrivé à Bungie ?

La presse et les utilisateurs ont été dévastateurs avec Halo, expliquent ses protagonistes dans le documentaire, puisque le jeu était jugé « terrible », donc il y avait une énorme pression sur le titre… Et cela allait marquer l’avenir de la marque Xbox.

Joseph Staten, figure clé du succès de Bungie (1998-2013) et qui est revenu dans la saga Halo en 2020 pour changer le cours de Halo Infinite, explique dans le documentaire comment ont été ces six mois : « nous avons fait quelque chose que les gens pensaient que ça ne marcherait pas, un FPS ; et le framerate était horrible ». Six mois après la console et Halo, tous deux avec un destin qui irait de pair, il a été décidé de confiner l’équipe. Halo s’est caché, personne ne savait ce qu’ils faisaient ni comment se déroulait le développement, pas même certains des meilleurs patrons de Xbox. « Nous avons dû créer un tout nouveau jeu pour un nouveau matériel, avec une histoire captivante avec des personnages alors que nous prenions des raccourcis, sautions des étapes… Dans une course folle de longues journées, dormant sous des bureaux et un énorme craquement pour terminer le jeu » Staten rappelé.

De ce craquement inhumain, dans le documentaire, il est souligné qu’il n’y avait qu’une seule bonne chose, la perfection avec laquelle Bungie a pris le travail pour le faire sortir le mieux possible. Pour eux, c’était « un effort véhément pour faire le meilleur jeu possible », explique Staten, qui savait que le niveau de critique serait énorme pour le simple fait d’être chez Microsoft.

Chez Bungie, ils étaient convaincus que le jeu plairait, mais n’étaient pas au courant du niveau de succès qu’aurait Halo : Combat Evolved lors du lancement mondial de la console et du jeu le 15 novembre. L’équipe se souvient comment ils ont commencé à regarder les conversations, les analyses et comment tout le monde a fait l’éloge du jeu au-dessus des autres. Parmi ses vertus, la sensation de pouvoir faire tout ce que l’on veut, ses graphismes nouvelle génération et que contrôler un FPS aux commandes était précis comme jamais auparavant. Le fait de pouvoir jouer la campagne en coopération, l’utilisation des véhicules et les situations qui ont été générées avec, ainsi que le multijoueur qui allait tout changer.

Jack Tretton, PDG de Sony entre 2006 et 2014, a expliqué dans le documentaire : « Avec Halo, Microsoft avait ce titre qui définissait la plate-forme, que, si vous vouliez, vous deviez acheter la Xbox. Et j’ai toujours envié et admiré ça ». Le reste, dans les ventes, les critiques et autres, appartient à l’histoire. Phil Spencer l’a le mieux résumé. « Sans Halo, nous ne serions pas là. »

Le documentaire approfondit beaucoup plus ce développement et cette réception. Tu peux le voir ici: