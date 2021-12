Abandoned donne un aperçu d’une image et des détails de sa démo technologique imminente

Blue Box Game Studios avait déjà prévenu il y a quelques semaines de l’arrivée du prologue jouable d’Abandoned au cours du premier trimestre 2022, mais cette fois ils disent qu’il y a une démo technique en cours dans l’application sur PlayStation 5. Cela a été annoncé par le J’étudie sur Twitter, laissant également une image comme un aperçu de ce dont le moteur de jeu est capable.

« Une démo technique sera disponible dans l’application de l’expérience en temps réel », indique une nouvelle note officielle sur le réseau social. « Une notification sera envoyée une fois qu’elle sera prête », anticipant que nous pourrions avoir du nouveau contenu dans l’application avant même le prologue susmentionné.

De plus, de Blue Box Game Studios, ils ont partagé plus d’informations sur leur page officielle, avec un accent particulier sur le nombre de joueurs qui ont accédé à l’application, l’utilisant jusqu’à présent 3 millions, qui se sont connectés jusqu’à 11 millions Ils reconnaissent également les erreurs commises jusqu’à présent, qui ont suscité des attentes trop élevées et n’ont jusqu’à présent pas été satisfaites du tout.

Nouvelle année, nouvelles résolutions

« Avec les erreurs que nous avons commises, nous ne voulons pas refaire les mêmes », disent-ils. « Tout cela n’a été qu’une grande courbe d’apprentissage pour nous. Nous voulons développer un jeu vidéo que vous puissiez apprécier », concluent-ils. Ils parlent précisément de l’un d’eux. « Décider de travailler sur des jeux plus petits en parallèle de celui-ci était un fardeau pour nous que nous n’aurions pas dû commencer », reconnaissent-ils.

« Au début de 2021, nous avons décidé de nous concentrer entièrement sur Abandoned et lorsque nous avons annoncé le teaser en avril, cela ne représentait pas pleinement notre vision », continuent-ils d’expliquer. « Cela nous a amenés à recommencer à travailler sur le jeu complet. »

Comme nous l’avons dit précédemment, des nouvelles tangibles d’Abandoned arrivent enfin, un jeu qui n’a cessé d’être entouré de controverses et de rumeurs depuis son annonce.

Source : boîte bleue