GTA 5 a été, 8 ans après son lancement, le jeu le plus regardé sur Twitch en 2021

L’année 2021 touche à sa fin et il est temps de faire le bilan : on ne regarde pas seulement les œuvres les plus primées ou les plus grands succès commerciaux ; également dans les jeux qui ont eu le plus d’importance sur les réseaux sociaux et les principales plateformes de streaming. Twitch est l’un des plus populaires, et nous savons déjà quel titre a été roi. Rien de plus et rien de moins que le GTA 5 ignifuge, qui a pu atteindre le sommet du classement avec un énorme 2 100 millions d’heures de visionnage.

Que GTA 5 étoiles dans un phénomène de masse permanent n’est pas une surprise. L’incursion de GTA Online lui a fourni un cycle économique pratiquement sans fin et le jeu s’est classé parmi les meilleurs vendeurs chaque année depuis sa sortie. Voici le classement complet des jeux les plus regardés sur Twitch durant l’année 2021.

GTA 5 | 2,1 milliards d’heures de visionnage

Ligue des Légendes | 1,8 milliard d’heures de visionnage

Fortnite | 1 milliard d’heures de visionnage

valeureux | 949 millions d’heures de visionnage

Minecraft | 880 millions d’heures de visionnage

Call of Duty : Zone de guerre | 858 millions d’heures de visionnage

Counter-Strike : Offensive mondiale | 757 millions d’heures de visionnage

Apex Legends | 691 millions d’heures de visionnage

DOTA 2 | 578 millions d’heures de visionnage

Et GTA 6 ?

Le prochain volet de la saga est à deviner, même si nous savons déjà qu’il est enregistré par Take-Two Interactive. Le jeu n’a pas été officiellement annoncé, bien que peu de voix en aient parlé. Le dernier était celui de Jamie King, co-fondateur de Rockstar, qui a osé prédire le ton qu’aura le jeu, pariant sur quelque chose de « moins audacieux ».

GTA 5, initialement sorti en 2013 pour PS3 et Xbox 360, est actuellement disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Aussi, nous vous rappelons que The Contract est arrivé ce mois-ci, la dernière mise à jour majeure de GTA Online, qui nous ramène à Los Santos et regorge de camées de personnages et de chanteurs.

Origine | Éléments vapeur