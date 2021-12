Ils découvrent un secret à la fin de Metal Gear Solid 23 ans plus tard

En 1998 -1999 en Europe- l’un des grands jeux de tous les temps, tel que Metal Gear Solid, est sorti sur la première PlayStation. Hideo Kojima a surpris les locaux et les étrangers avec un titre d’espionnage où la furtivité et la tactique étaient plus importantes que l’adresse au tir, et avec un caractère cinématographique marqué que le créateur japonais considérerait comme une marque de fabrique pour le reste de sa carrière. Mais pas seulement cela : c’était aussi un jeu plein de surprises, tellement nombreuses, que même l’une d’entre elles a été découverte il y a quelques jours à peine et est cachée dans une scène vers la fin du jeu.

Une nouvelle surprise plus de deux décennies plus tard

Évidemment, et bien que nous ayons déjà passé plus de deux décennies depuis le lancement de Metal Gear Solid, nous devons mettre en garde contre les spoilers, car nous parlons d’un moment crucial de l’aventure. Cette scène est la poursuite dans le tunnel à bord de la voiture armée d’une mitrailleuse attachée à celle qui commandait Snake. Comme on le voit dans cette vidéo de l’utilisateur Bad Humans, particulièrement actif en matière de Konami, en basculant la manette sur le port 2 de la console, il serait possible de contrôler des soldats ennemis durant cette scène.

Il s’agit d’une mécanique similaire au combat contre Psycho Mantis, un moment particulièrement choquant car c’est l’un des plus populaires de l’histoire dans lequel le quatrième mur a été brisé, c’est-à-dire que le jeu a communiqué d’une manière ou d’une autre directement avec le joueur. , pas avec le personnage qu’il contrôle. Dans cette confrontation, il a également fallu changer la commande de port pour empêcher le méchant de lire dans l’esprit de Snake, ce qui, transféré au jeu, devenait l’impossibilité absolue de tirer un seul coup.

Ce n’est qu’un détail de plus des dizaines d’un jeu qui a marqué une étape importante à l’époque, et qui serait suivi de jusqu’à quatre autres versements principaux, en plus de nombreux spin-offs. Le dernier d’entre eux est Metal Gear Survive, une expérience Konami sans Kojima dans l’entreprise qui a connu plus de douleur que de gloire, laissant actuellement la franchise dans une pause qui ne semble pas avoir de fin immédiate.