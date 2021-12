The Batman : la nouvelle Batmobile s’inspire de Christine de Stephen King

LEGO®-DC Comics Super Heroes™ Batmobile™ la poursuite du Joker™ Jouet DC Comics Enfant 7 Ans et Plus, 342 Pièces 76119

Cet ensemble sur le thème des super-héros inclut 2 nouvelles figurines LEGO : Batman et le Joker (versions juin 2019). La Batmobile comprend un cockpit pour figurine qui s'ouvre avec un tableau de bord détaillé, 2 fusils à tenons cachés qui se déploient, un capot qui s'ouvre avec un moteur en briques à l'intérieur, une fonction de flamme d'échappement tournante automatique, des enjoliveurs décorés de symboles de chauve-souris, 2 batwings et des éléments lumineux jaunes et rouges translucides. L'élément de flamme d'échappement tourne lorsque la voiture est poussée. Cet ensemble LEGO Batman inclut le fusil à tenons du Joker et 10 éléments de chauve-souris assortis pour personnaliser les constructions, les figurines et les armes. Ce formidable jouet constitue un cadeau idéal pour les fans de super-héros et de Batman. L'appli LEGO Life permet d'accéder aux instructions de montage intuitives Instructions PLUS de cet ensemble de super-héros. Celles-ci accompagnent les constructeurs, même les plus jeunes, dans le processus de construction, avec des fonctions de zoom, de rotation et un mode fantôme pour visualiser leurs créations. La Batmobile mesure plus de 7 cm de haut, 24 cm de long et 6 cm de large.