Horizon: Forbidden West détaille un nouveau système d’abris et un PNJ avec plus de vie

Le retour d’Aloy début 2022 est l’un des moments les plus attendus pour les possesseurs d’une PS5, mais aussi d’une PS4. Ainsi, l’un des principaux changements qu’Horizon: Forbidden West montrera dès le premier opus est un nouveau système qui rendra les habitants du monde du jeu et de ses refuges plus authentiques et réalistes. C’était dans le dernier numéro du magazine Game Informer, avec une couverture spéciale du jeu Guerrilla Games, où ils ont spécifié de meilleures animations et un meilleur son pour que les foules soient plus réelles, ainsi que des cinématiques de meilleure qualité grâce à une nouvelle capture de mouvement. .

Plus de connexion avec le monde autour d’Aloy

En outre, un autre aspect important qui est discuté est le temps qu’Aloy pourra passer avec les personnages clés de l’intrigue. Selon le directeur du jeu Ben McCaw, cela a été l’une des grandes préoccupations de l’équipe. « L’une des choses que nous voulions le plus changer du premier au second, c’est que vous puissiez passer plus de temps avec les personnages clés », explique McCaw. « C’est quelque chose que nous voulions essayer de manière cohérente tout au long du jeu. Pas seulement les personnages que vous rencontrez pendant l’intrigue principale, mais aussi les personnages secondaires, pour nous assurer qu’ils ne disparaissent pas après une seule mission. »

Une autre des sections dont ils ont parlé est le changement d’Aloy, passant d’être pratiquement un paria à être le Sauveur, comme ceci, en cartes majuscules.

« À un certain niveau, Aloy veut suivre l’exemple d’Elizabet Sobek, sa figure maternelle, et faire tout ce qu’il faut pour arrêter la peste et sauver le monde », explique le réalisateur. « Même si cela signifie le faire pour elle-même, mais elle découvre aussi qu’elle est seule à être le Sauveur. En fin de compte, c’est la connexion qu’elle a avec les autres qui fait que sauver le monde en vaut la peine. »

Horizon : Forbidden West arrivera sur PS5 et PS4 le 18 février 2022.

Source : WCcfTech