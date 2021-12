Yoko Taro confirme que la saga NieR est terminée, même si elle laisse une porte ouverte pour revenir

Yoko Taro est l’un des développeurs les plus populaires de l’industrie du jeu vidéo, non seulement en raison de son travail à la tête de NieR Replicant version 1.22474487139 et NieR Automata, mais aussi en raison de sa personnalité saisissante et de son sens de l’humour. A tout moment, il est capable de nous surprendre avec une annonce, bien que la plus récente d’entre elles ne semble pas être une bonne nouvelle pour ses adeptes : il a confirmé que la saga NieR était terminée, et il l’a fait à travers une vidéo partagée par le compte officiel de la franchise pour féliciter la communauté à Noël.

Dans la vidéo que nous vous laissons ensuite, le producteur Yosuke Saito a été clair lorsqu’il a demandé à Taro s’il prévoyait un nouvel opus, mais plus clair – et énergique – le créateur japonais a toujours été dans sa réponse : « Non, aucun ! On vous l’annonce ici et maintenant : la saga NieR est terminée ».

Verrons-nous un nouveau NieR ? S’il y a de l’argent…

Malgré le refus écrasant, Taro n’a pas pu rester sans susciter les attentes de la communauté grâce à son sens de l’humour indéniable : « Je le ferais si je recevais beaucoup d’argent, une grosse somme d’argent ferait l’affaire », s’amuse-t-il avec son compagnons. À ce stade, compte tenu du fait qu’il n’est pas toujours facile de suivre leurs blagues et blagues habituelles, il semble que les utilisateurs aient été quelque peu confus après avoir écouté l’intégralité de la conférence.

Le retour de l’oeuvre originale

NieR Replicant est le premier titre de la série. Il est arrivé sur PS3 et Xbox 360 en 2010, bien qu’actuellement, vous puissiez profiter d’une version améliorée appelée comme seul Taro pouvait penser : NieR Replicant version 1.22474487139. Si vous avez l’intention d’entrer dans la saga et n’avez pas eu l’occasion d’en connaître l’origine, dans notre analyse (8,5 sur 10) vous pourrez découvrir toutes les nouveautés que propose cette version.

NieR Replicant version 1.22474487139 (la version renouvelée du titre original pour PS3 et Xbox 360) et NieR Automata sont disponibles sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

Origine | NieR dans Twitter