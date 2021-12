Pokémon Shiny Pearl : un joueur obtient un Rayquaza brillant après plus de 10 000 tentatives

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl ont fait leur apparition dans le catalogue Nintendo Switch le mois dernier. Ce sont les remakes des titres originaux de la Nintendo DS, sortis pour la première fois en 2006. Ces versions apportent de nombreuses nouveautés, en plus du renouveau graphique évident, mais il y a des choses qui ne changent jamais, comme l’implication de la communauté de la saga lorsqu’il s’agit d’atteindre votre objectif le plus recherché. Qu’ils racontent à l’utilisateur de Twitter Calebhart42, qui n’a investi ni plus ni moins que 167 heures de jeu et jusqu’à 10 140 tentatives pour capturer un Pokémon très spécial : Rayquaza sous sa forme Shiny ou Shiny.

Pokémon Brillant ou Brillant, pourquoi sont-ils si rares ?

Fondamentalement, les Pokémon dont l’apparence est d’une couleur différente de l’original reçoivent cette distinction. Dans le cas dont nous parlons aujourd’hui, Rayquaza est noir au lieu du vert habituel. Cette condition peut être appliquée à n’importe quel Pokémon, bien que le trouver puisse être un vrai casse-tête car les chances qu’il apparaisse sont très faibles. Bien que les statistiques nous disent que nous pourrions avoir besoin de plus de 4000 rencontres pour en trouver une, il existe certaines méthodes pour augmenter nos chances.

L’un d’eux consiste à utiliser le PokéRadar (il est obtenu après l’obtention du Pokédex national, ce qui nécessite d’obtenir des données de tous les Pokémon du Pokédez régional). Ainsi, il est possible de détecter des Pokémon spéciaux et d’essayer d’enchaîner des chaînes de rencontres avec le même type, augmentant considérablement les possibilités d’attraper un brillant ou un variocolor. Le taux de réussite maximum pour une chaîne brillante est de 1 pour 100 matchs. Dans le lien suivant, nous vous expliquons comment le faire dans les éditions Sword and Shield. En substance, le fonctionnement des chaînes est pratiquement le même.

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl est disponible sur Nintendo Switch.

