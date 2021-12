Les membres de Naughty Dog parlent de leurs jeux préférés de 2021

Avec la fin de 2021 très proche, il est temps de faire le point sur ce qu’a été l’année en matière de jeux vidéo et de choisir nos coups de coeur. Dans Netcost nous l’avons déjà fait, mais évidemment nous ne sommes pas les seuls, puisque Naughty Dog a publié un article dans lequel plusieurs des membres de l’étude californienne parlent des meilleurs jeux des 12 derniers mois, y compris ceux qui ont été sur toutes les lèvres, comme Metroid Dread, Deathloop et bien sûr, le GOTY aux Game Awards -et Netcost-, It Takes Two.

Les jeux préférés de Naughty Dog

L’un des jeux les plus mentionnés est Deathloop, une exclusivité PS5 temporaire d’Arkane et qui a été l’une des plus agréables surprises de cette année, s’il est possible de parler de surprise quand il s’agit des créateurs de Dishonored ou Prey. l’espace que vous visitez et les visites suivantes s’enrichissent à mesure que vous obtenez de nouveaux outils, de nouvelles informations et de nouvelles perspectives sur la narration basée sur l’environnement », explique Matthew Gallant, directeur de jeu. « La fraîcheur de leur univers est ce qui m’a vraiment captivé, à une époque où tant de jeux se ressemblent », déclare Waylon Brinck, directeur du développement.

Cependant, si nous parlons de surprises, nous devons le faire à partir d’Inscryption, et Vinit Agarwal, Game Director, parle à merveille de l’un des grands indies de 2021. « Je dirai que cela faisait longtemps que je n’avais pas été aussi surpris par la créativité d’un jeu vidéo Malgré le fait d’avoir un bébé, je me suis retrouvé à jouer plusieurs fois jusqu’à 3 heures du matin jusqu’à ce que je l’aie terminé. Je ne saurais trop le recommander. «

Mais ce n’est pas tout : « Metroid Dread vous impressionne par son gameplay satisfaisant et son atmosphère captivante, car il vous raconte une belle histoire », déclare Wasim Khan, directeur de la technologie des personnages. « Quand j’ai vu Returnal pour la première fois il y a de nombreuses années, je n’étais pas préparé à l’espace mental que ce jeu allait occuper à sa sortie. C’est toujours le cas aujourd’hui. Chapeau à toute l’équipe Housemarque ! », a déclaré le vice-président. Arne Meyer.

Et comment pourrait-il en être autrement, il ne pouvait pas manquer It Takes Two. « Mon partenaire n’a jamais été un joueur, et il s’est vraiment mis dedans. Nous avons passé des heures sur le canapé à rire, à parler et parfois à nous forcer dans une direction . à l’autre », explique Rochelle Snyder, responsable principale de la communication. C’est aussi le jeu préféré d’Evan Wells, co-président de Naughty Dog. « Je suis nul dans les jeux de plateforme, et It Takes Two combine ce gameplay avec des énigmes incroyables et de l’art magnifique. Il y a beaucoup de variété et de mécanismes intelligents qui sont continuellement introduits. Et la décision courageuse d’exiger un deuxième joueur rend l’expérience unique. J’ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec mon fils. «

Source : Chien méchant