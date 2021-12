Jeux gratuits et à vendre pour ce week-end : Overwatch et plus

Nouveau week-end, nouvelle grille de jeux gratuits et d’offres. On vous dit tout ce qui sera à portée de main sur les principales plateformes les 24 et 26 décembre. Que vous soyez sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou PC, les entreprises proposent de succulentes promotions avant la fin de la semaine.

Overwatch sur PlayStation, Xbox et PC

Le jeu de tir de Blizzard offrira aux joueurs un accès complet sans frais supplémentaires jusqu’au 2 janvier. Pendant cette période, vous pouvez jouer sans restriction d’aucune sorte. Une fois terminé, la progression restera enregistrée dans votre profil. Vous continuerez à progresser là où vous vous étiez arrêté lorsque vous déciderez de revenir.

Jeu gratuit sur Epic Games Store pour PC

L’Epic Games Store poursuit sa promotion des jeux gratuits. Chaque jour à 17h00 (CET), vous verrez un nouveau titre à ajouter à votre bibliothèque pour toujours. et, vous avez bien lu : pour toujours. Lorsque vous aurez terminé la rédemption, ce sera à vous. Au moment d’écrire ces lignes, l’élu est Vampyr, qui sera là jusqu’au 24 décembre à la même heure.

Les offres les plus marquantes

Switch Nintendo

Mario + Raddids : Kingdom Battle pour 14,79 euros (63%, avant 39,99 euros)

Astérix & Obélix XXL3 : Le Menhir de Cristal à 6,99 euros (80%, avant 34,99 euros)

Dragon Ball FighterZ pour 9,59 euros (84%, avant 59,99 euros)

The Outer Worlds à 23,99 euros (60 %, avant 59,99 euros)

Sonic Mania à 9,99 euros (50%, avant 19,99 euros)

Playstation

Xbox

ordinateur