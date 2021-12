La saison 3 des garçons aura "beaucoup de folie"; détails du premier épisode

The Boys prépare quelques moments d’impact lors de sa troisième saison. Selon les déclarations d’Eric Kripke, showrunner de la série, les nouvelles aventures du groupe seront chargées de « beaucoup de folie ». En fait, cela révèle que le premier épisode aura l’une des « choses les plus folles qu’on ait jamais essayé d’accomplir ».

« Il y a certainement beaucoup de folie. Ce n’est un secret pour personne que nous allons faire un épisode sur le ‘Herogasm’ de la bande dessinée, qui est une énorme orgie de super-héros », détaille Kripke. « Et nous faisons quelque chose dans le premier épisode qui, je pense, sera l’une des choses les plus folles que quiconque ait jamais essayé de réaliser », a déclaré Kripke dans une interview avec TV Guide.

The Boys, une série Amazon Prime Video

La série est née de l’adaptation de la bande dessinée originale de Garth Ennis et Darick Robertson. Amazon a pris les rênes du projet pour son abonnement audiovisuel, dont il dispose déjà de deux saisons complètes. En plus d’être le showrunner, Kripke apparaît également comme le scénariste principal d’une série qui ne laisse personne indifférent.

Le casting des interprètes est dirigé par Anthony Starr (Homelander), suivi par Erin Moriarty (Annie January), Karl Urban (Nilly Butcher), Jack Quaid (Hughie Campbell), Dominique McElligott (Queen Maeve), Jessie T. Usher (A- Train), Laz Alonso (Lait maternel), Chace Crawford (The Deep), Karen Fukuhara (Kimiko Miyashiro), Tomer Capon (Frenchie), Colby Minifie (Ashley Barrett), Aya Cash (Stormfront), Laila Robins (Grace Mallory), Giancarlo Esposito (Stan Edgar), Claudia Doumit (Victoria Neuman), Langston Kerman (Eagle the Archer) et Cameron Crovetti (Ryan), entre autres.

« The Boys est basé sur un univers dans lequel les personnes dotées de super pouvoirs sont reconnues comme des héros par le public et appartiennent à une puissante société, Vought International, qui s’assure qu’elles sont commercialisées et monétisées. La série se concentre principalement sur deux groupes : les principaux Boys, des gardiens qui veillent à garder sous contrôle les héros corrompus, et les Seven, le groupe stellaire de super-héros de Vought », soulignent-ils dans leur description officielle.

Source : ScreenRant