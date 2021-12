Fortnite : des fusées émergent sur la rampe de lancement

Des changements pertinents commencent à apparaître dans la nouvelle carte de la saison 1 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 3. Sur le Launch Pad, l’un des lieux emblématiques de la nouvelle île, des fusées ont commencé à sortir des silos. On vous dit juste ci-dessous :

Fortnite : une fusée apparaît sur le Launch Pad ; Que signifie?

Vers 08h00 CET le vendredi 24/12/2021, une première fusée est apparue sur le Launch Pad ; l’une des sept trappes présentes a été ouverte révélant cet artefact :

La première fusée est apparue sur la rampe de lancement

Launch Pad est un emplacement emblématique sur la carte trouvé sur l’une des îles de l’archipel à l’est de l’île principale de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite :

Emplacement de la rampe de lancement

L’apparition soudaine de cette fusée laisse penser qu’en effet, tout au long de la saison (jusqu’en mars 2022), les six autres fusées sortiront du reste des trappes des silos à missiles présents dans la zone. Leur rôle n’est pas tout à fait clair, bien qu’il ait été supposé que ces roquettes ont été lancées depuis cette île vers celle du chapitre 1 ; étaient ceux qui ont frappé la météorite lors de l’événement de fin de saison 10 / X :

Nous insistons ; nous ne savons pas quelle est leur mission, ni si ces fusées vont enfin pouvoir faire quelque chose dans le jeu.

En tout cas, ce changement de carte n’est rien de plus qu’un teaser de ce qui va arriver, comme nous y sommes déjà plus qu’habitués dans Fortnite. Il nous reste à spéculer et à supposer que ces énormes fusées seront utilisées dans l’événement Fortnite Chapter 3 Season 1, bien qu’il nous reste encore quelques mois avant d’avoir des doutes et de voir ce qu’Epic Games a préparé pour son jeu vedette.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration