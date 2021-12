L’avenir de The World Ends With You dépend des fans, selon son producteur

The World Ends With You compte sur les fans pour perpétuer son héritage. Cela a été confirmé par son producteur, Tomohiko Hirano, qui révèle que jusqu’à présent Square Enix n’a pas encore décidé s’il allait continuer la licence.

« Pour être honnête, rien n’a été décidé quant à la réalisation d’un futur opus », explique Hirano dans une interview accordée à Nintendo Life. « Cependant, en tant que jeu basé sur une vraie ville, il y a de nombreux domaines que nous n’avons pas pu donner vie à des jeux, donc une partie de moi veut rendre cela possible. Si les joueurs partagent leur passion avec nous, notre société peut décider de nous laisser faire une suite ! »

La réception de NEO : The World Ends With You n’était pas celle que l’entreprise attendait. Yosuke Matsuda, président de Square Enix, a transmis l’action aux actionnaires lors des derniers résultats financiers. « Bien que NEO: The World Ends With You ait été bien accueilli par les utilisateurs, il a sous-performé nos attentes initiales. » Les déclarations correspondent à novembre dernier; Aucun autre détail n’a été partagé depuis.

Returnal au jeu des faucheurs

Dans notre critique originale, correspondant à la version PS4, nous disions qu’il s’agissait d’une suite « à la hauteur du titre original ». « Avec une histoire incroyable et une distribution de personnages charismatiques, il nous rattrapera du début à la fin malgré quelques problèmes de rythme dans certaines sections », avons-nous déclaré.

Les « possibilités à Shibuya » permettaient aux erreurs d’exécution d’être moins évidentes. Le système de combat, par exemple, « perd un peu de personnalité par rapport au premier volet », en plus de « certaines parties du jeu finissent par être quelque peu répétitives ». Dans cette maison, il a obtenu une note de 8,5 sur 10. Vous pouvez lire le texte complet via ce lien.

Source : Nintendo Life