I Have No Mouth And I Must Scream, jeu gratuit sur GOG

GOG, la boutique numérique de CD Projekt Red sur PC, continue de célébrer ses soldes d’hiver. Jusqu’au 5 janvier 2022, vous trouverez de multiples remises sur une sélection du catalogue du magasin. Avec les offres, nous trouvons leur promotion de jeux gratuits. Comme pour l’Epic Games Store, cette fois, le choix est I Have No Mouth and I Must Scream.

Vous pouvez vous procurer le classique de 1995 publié par Night Dive Studios sans payer un seul euro. Il faut se dépêcher : il sera disponible jusqu’au 25 décembre à 15h00 (CET). Une fois que vous l’aurez utilisé, il restera lié à votre profil pour toujours.

Comment télécharger gratuitement I Have No Mouth and I Must Scream pour PC

Pour l’obtenir, vous devez suivre ces étapes simples.

Cliquez sur ce lien qui vous dirigera vers la maison de Good Old Games, la plateforme de vente de CD Projekt RED sur PC. Au bas du carrousel principal, vous verrez un onglet dédié à XIII à côté d’un bouton vert. Cliquez sur « et, et réclamez le jeu ». Une liste déroulante s’ouvrira dans laquelle il vous sera demandé de vous connecter à votre compte GOG. Remplissez les champs si vous en avez un. Si vous n’êtes pas inscrit, cliquez sur le bouton « Connexion » en haut de l’écran et cliquez sur « Créer un compte ». Saisissez les données et l’email qui seront associés. Vous pouvez également en créer un à partir de votre profil Facebook. Connaître tous les détails ici. Le jeu sera automatiquement ajouté à votre bibliothèque numérique. Passez la souris sur votre profil et sélectionnez « Jeux ». Vous le verrez dans votre vitrine.

Nous devons vous rappeler que les jeux GOG n’ont pas de DRM, c’est-à-dire de protection de plate-forme. Vous pouvez l’installer en tant que fichier PC supplémentaire ou utiliser GOG Galaxy, le lanceur de l’entreprise.

Source : GOG