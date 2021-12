The Witcher saison 2 : Freya Allan (Ciri) revient sur la transformation du personnage

La saison 2 de The Witcher nous a laissé l’importance croissante de Ciri. Freya Allan, l’actrice derrière l’apprentie sorcière, a expliqué à ses abonnés comment le processus a été pour lui donner vie. Contrairement à la première saison, la jeune femme apprend le métier dans tous les sens, et doit donc adapter sa forme physique au talent avec l’épée. Vous pouvez voir la vidéo dans l’en-tête de cette actualité.

Freya Allan (Ciri) : « J’adore les cascades »

« Avant de commencer à tourner, nous devions beaucoup nous entraîner. Il est très difficile d’apprendre à utiliser l’épée », révèle Allan. « J’ai commencé à pratiquer les bases, et quand ils m’ont appris les chorégraphies, je les ai mises en pratique et c’était beaucoup plus facile ainsi. J’adore les cascades, elles sont très drôles. »

Lauren Schmidt Hissrich, productrice exécutive et showrunner de la série, a également avoué ce que cela faisait de voir Allan tourner les scènes d’action. «Regarder Freya Allan faire le parcours du combattant et se faire renverser tant de fois était incroyable et terrifiant. Elle a adoré ça », conclut-il.

Allan dit qu’il était « très exigeant » avec les costumes. Il a imaginé ce que porterait Ciri et a agi en conséquence. « Je voulais que le costume principal ait un air bâclé, comme s’il avait été improvisé. Mais j’aimais aussi le corset et comment il donnait une touche de féminité à l’ensemble ».

Rappelons que la deuxième saison de The Witcher est désormais disponible en intégralité sur Netflix. Pour la société de production, ce fut un succès dès sa première semaine, se hissant à la première position de l’abonnement avec plus de 142 millions d’heures de visionnage. La fièvre des aventures de Geralt de Rivia se poursuivra avec une troisième saison presque entièrement écrite.

Source : Netflix