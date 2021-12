The Batman : Fredo Corleone (Le Parrain) a été la principale inspiration du Pingouin

Le Batman est l’un des films les plus attendus de la communauté DC en 2022. Au-delà du rôle principal de Robert Pattinson en tant que Bruce Wayne, Oswald Cobblepot (connu sous le nom de Pingouin) aura l’interprétation de Colin Farrell. L’acteur a récemment partagé une partie du processus créatif lorsqu’il s’agit de le porter au grand écran. Sa principale source d’inspiration est Fredo Corleone, l’une des figures charismatiques du Parrain.

Oswald Cobblepot, le reflet de Fredo Corleone dans The Batman

Avant de vous laisser avec l’extrait de l’interview de Farrell, nous vous conseillons d’arrêter la lecture si vous n’avez pas vu Le Parrain. L’acteur révèle certains aspects de l’intrigue qui sont considérés comme des spoilers.

« [Reeves, el director] Il m’a parlé de Fredo, parce que Fredo est blessé par la façon dont il vit insignifiant dans une famille pleine d’hommes très forts, intelligents, capables et violents », révèle Farrel dans une interview avec Empire. « C’est pourquoi il commet la trahison qu’il a commise, car il est faible et en quelque sorte brisé, il ressent la douleur. Il y a une sorte de fracture à l’intérieur d’Oz, ce qui alimente son désir et son ambition de gravir les échelons criminels. Où va cette promotion… J’adorerais pouvoir l’explorer dans un deuxième film, si jamais cela se produit », conclut-il.

Les déclarations de Farrel soulignent la pertinence que prendra le personnage dans The Batman, et il découvre en quelque sorte que ses actions seront dirigées vers le même noyau que Corleone. Un film qui sera réalisé par Matt Reeves, qui a fait de même dans Dawn and War for the Planet of the Apes.

Comme nous l’avons dit, le casting est dirigé par Robert Pattinson, qui sera derrière le masque du Dark Knight. Il sera suivi de Colin Farrell (Oswald Cobblepot), Zoë Kravitz (Selina Kyle), Paul Dano (Edward Nashton), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (James Gordon) et John Turturro (Carmine Falcone), entre autres. The Batman sortira dans les salles obscures de notre pays le 4 mars 2022.

Source : ScreenRant