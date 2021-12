Le plus grand mouvement de l’histoire du jeu

Le jour est arrivé. Werlyb, BarbeQ et Reven préparent leurs valises pour de nouvelles aventures en solo. Ces mois passés à la maison à Ibailand nous ont laissé des moments inoubliables, mais il est temps de découvrir ce que leurs prochains projets apporteront. Tout joueur qui a fait un pas sait à quel point il est inconfortable de conserver votre collection de jeux vidéo. Que si vous y jouez, que si des cartons s’y remplissent pour vos consoles… Dans cette position se trouve le trio d’influenceurs. Comment ont-ils pu sauver toutes leurs aventures de manière aussi simple et sans prendre trop de place ? Continuez à lire et nous vous dirons comment ils l’ont fait.

Nos protagonistes n’avaient jamais réfléchi à la façon de prendre les champs de bataille, les stades pleins de fans et le butin qu’ils ont amassé dans leurs incursions. En fin de compte, ils devaient vivre toutes les aventures qu’ils ont vécues ensemble, à la fois en compétition contre le reste du monde et en unissant leurs forces en coopération.

Comme si cela ne suffisait pas, lors du déménagement, ils ont dû faire place à une immense bibliothèque de jeux, des milliers de contenus téléchargés au cours de ces mois et leurs parties sauvegardées. L’inquiétude s’est instantanément dissipée lorsqu’un objet aussi petit que spécial est entré en scène : une carte PlayStation Plus.

Les utilisateurs de PS5 et PS4 ont la possibilité d’étendre leur expérience grâce à PS Plus

Noël est le moment de l’année pour partager et profiter avec vos proches, et quoi de mieux que d’offrir un abonnement. Grâce à lui, vous pouvez jouer avec vos amis à tous les titres qui ont des fonctions multijoueurs. Faites-vous partie de ceux qui se battent pour le cuir dans FIFA 22 ? Préférez-vous la tempête de plomb dans Call of Duty : Vanguard ? Quelles que soient vos préférences, PS Plus vous permet de vous connecter à la vaste communauté PlayStation Network.

Mais ce qui est vraiment impressionnant avec PS Plus, c’est le nombre de jeux gratuits qu’il propose chaque mois. Chaque année, vous recevrez plus de 12 jeux pour PS5 et 24 pour PS4. Une fois les rachats resteront liés à votre profil. Vous accéderez à cette bibliothèque numérique tant que vous serez inscrit à l’abonnement. De plus, chaque mois, vous pouvez découvrir de nouveaux jeux indépendants développés par des talents nationaux du programme PlayStation Talents.

FIFA 22

Être membre de PS Plus vous offre également d’autres avantages qui complètent l’expérience de jeu. Au-delà des offres avec remises exclusives, toujours disponibles sur le PS Store, vous disposez de 100 Go de stockage cloud pour sauvegarder vos jeux, et chaque mois de nouveaux contenus supplémentaires gratuits. Les principaux jeux du moment collaborent avec PlayStation pour offrir des récompenses exclusives, c’est-à-dire que vous ne trouverez que sur PS5 et PS4. Call of Duty: Warzone est l’un des exemples les plus populaires : chaque début de saison vous donne accès à un package cosmétique pour être membre PS Plus. D’autres titres tels que Rocket League, Apex Legends et Fortnite offrent également des avantages exclusifs avec votre abonnement.

Vous pouvez acheter des cartes PS Plus dans leur modalité 1, 3 ou 12 mois dans les principaux établissements. Ce Noël, si vous cherchez le cadeau parfait, offrez la meilleure expérience de jeu avec 12 mois de PS Plus pour 59,99 euros. Jamais quelque chose d’aussi petit n’a donné autant de jeu.