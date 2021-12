Team Fordzilla et P1, le sim-racing un peu plus loin

Conduire est un plaisir qui n’est pas toujours à notre portée, alors les jeux vidéo nous ont permis de réaliser le rêve de prendre le volant et de vivre la vitesse dans notre skin tout en dominant un circuit. Au cours du dernier 2020, les titres de conduite sont devenus un refuge au cours d’une année amère. En ce 2021, Forza Horizon 5 nous a surpris avec un nouveau niveau de délicatesse technologique à tous les niveaux, en même temps que la réalité virtuelle ouvre de nouvelles frontières. Et lors de cette même Gamergy – où des projets comme BeFootball ont été présentés – Team Fordzilla, la division de Ford dédiée aux sports électroniques, nous a présenté P1, la voiture de compétition virtuelle pour la compétition de jeux vidéo.

Une voiture conçue par la communauté des joueurs

Sur le stand Gamergy’s Team Fordzilla, nous avons observé le prototype P1, qui se présente comme une voiture aux lignes avant-gardistes à l’intérieur de laquelle nous pouvons accéder à sa propre plateforme virtuelle avec streaming. « Le processus de création a été révolutionnaire », déclare Amko Leenarts, directeur du design de Ford Europe. « » Les concepteurs de Ford ont lancé des décisions de conception clés via Twitter. Chaque enquête a défini un attribut de conception, de l’extérieur au moteur en passant par la cabine. »

En collaboration avec HP, Ford a transformé sa P1 en l’ultime plateforme de streaming de course virtuelle. Déjà à la dernière Gamescom, le prototype grandeur nature P1 avait été présenté pour en faire un simulateur de course imbattable. Doté d’un volant et de pédales de jeu intégrés et de la puissance de calcul d’une station de travail HP Z4 et de lunettes de réalité virtuelle HP Reverb G2. Dans sa version récente présentée à Gamergy, le P1 intégrera trois caméras 4k (pédales, volant et visage), un gigantesque écran de 10×4 mètres et une puissante station de travail HP pour pouvoir diffuser en streaming. Pendant le salon, les visiteurs pourront découvrir un nouveau niveau de simulation de course en réalité virtuelle.

« Jusqu’à présent, il y avait beaucoup de réalisme dans la simulation de course, mais ce n’était pas tout à fait immersif », explique Melchor Sanz, CTO de HP Espagne. « Avec P1, nous parvenons à rendre toute l’expérience immersive, nous redessinons l’environnement pendant que nous conduisons et nous rendons l’interaction si organique pour éviter le mal des transports ! Dans le P1, les joueurs contrôlent le jeu via un volant et des pédales L’éclairage amélioré est également absolument prévient la sensation de vertige à l’intérieur du véhicule, avec une impulsion douce en attendant la prochaine course.Ensuite, pendant la conduite, les feux arrière se synchronisent avec les moments de freinage pendant le jeu pour se connecter aux spectateurs extérieurs avec tout le jeu, et la stimulation auditive est fourni, avec un système audio intégré qui transmet au conducteur une conception sonore réaliste et personnalisée.

Leenarts est fier d’un processus créatif qui a amené les joueurs à se joindre à nous : « Ce fut un processus vraiment incroyable pour toute l’équipe, des concepteurs aux responsables des médias sociaux de Ford en Europe. Pas seulement parce que c’est quelque chose qu’aucun de nous n’a fait. avant, mais parce que nous avons également découvert que les joueurs peuvent être de parfaits partenaires de conception. »

L’équipe Fordzilla a un objectif très clair avec la P1 : apporter l’émotion du mouvement à travers la sim-racing. « Il s’agit d’être agile, rapide et compétitif, mais il s’agit aussi d’avoir une passion pour les voitures. Et, sans aucun doute, P1 représente cela : une passion pour la beauté transformée en une super voiture de sport. » Si vous voulez ressentir le même P1 au volant, il vous attend sur le stand Fordzilla à Gamergy, les 17, 18 et 19 décembre à l’Ifema de Madrid.