Fuite de jeux PS Plus gratuits en janvier 2022 pour PS5 et PS4

Depuis quelques mois, Sony Interactive Entertainment a devancé les fuites. Dealabs a réédité à l’avance quels seront les prochains jeux disponibles pour les abonnés PlayStation Plus. À quelques semaines du mois et de l’année de la remise du dossier final, la fuite indique que les jeux pour PS4 et PS5 de janvier 2022 seront Dirt 5, Persona 5 Strikers et Deep Rock Galactic. PlayStation, pour le moment, ne l’a pas confirmé officiellement.

Jeux PS Plus de janvier 2022 : Persona 5 Strikers et plus

L’un des titres qui attire le plus l’attention sur la liste est Persona 5 Strikers (PS4), l’une des aventures se déroulant dans l’univers du cinquième volet, qui combine la mécanique musou avec des aspects de jeu de rôle et de roman visuel. Développé par Omega Force en collaboration avec P-Studio, ce jeu vidéo a réussi à séduire les fans de la saga RPG, ce qui en fait une opportunité d’explorer ce monde plein de fantaisie et de dangers.

La conduite la plus folle et arcade est vécue sur les circuits de Dirt 5, l’un des grands jeux vidéo de Codemasters. Selon l’utilisateur Dealabs, il comprend à la fois la version PS4 et la version optimisée pour la console de nouvelle génération de Sony, la PS5. Enfin, PS Plus offrira également – tant que les fuites deviendront une réalité – la possibilité de profiter de Deep Rock Galactic sur les deux plateformes. Il s’agit d’un fps coopératif pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs dans lequel nous gérerons des nains galactiques, à l’intérieur de grottes conçues de manière procédurale.

Dirt 5, l’un des jeux PS Plus divulgués en janvier 2022.

Les jeux PS Plus de décembre sont toujours disponibles – Derniers jours

Tous les abonnés PS Plus ont toujours accès aux jeux de décembre 2021 pour PS4 et PS5. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, nous vous rappelons qu’ils sont les suivants :

Godfall : édition Challenger

Coquille mortelle

LEGO Super-méchants

Tous seront disponibles jusqu’au 3 janvier 2022

Origine | Accords