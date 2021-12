Le créateur déshonoré Weird West retardé de quelques mois

Raphaël Colantonio a fait ses adieux à Arkane Studios après la sortie de Dishonored 2 sur le marché, dans le but de fonder son propre studio indépendant, WolfEye Games. Avec Julien Roby, un autre vétéran de la société française, il a lancé son nouveau projet, ni plus ni moins que Weird West. C’est un titre qui se déroule dans un Far West fantastique où les monstres errent et les malédictions se répandent. Malheureusement, il n’arrivera pas en janvier comme prévu, car il a encore été retardé.

Devolver Digital, l’éditeur du jeu, a annoncé via une brève déclaration sur Twitter que Weird West avait besoin d’un peu plus de travail pour peaufiner l’expérience de jeu. De cette façon, la production ne sera pas vue dans les magasins numériques avant le 31 mars 2022.

« Weird West est génial (selon les bêta-testeurs), mais il doit résoudre certains moments difficiles (également selon les bêta-testeurs) », écrit Devolver Digital avec son humour habituel. « WolfEye Games a fait quelque chose de vraiment spécial, nous voulons donc vous offrir la meilleure expérience de lancement. »

Dans la vidéo, Colantonio lui-même soutient que comme l’expérience peut être différente pour chacun des joueurs et des personnages, il y a de nombreux éléments à prendre en compte. Il leur faut donc peaufiner tous les systèmes pour que le fonctionnement soit parfait dès sa mise sur le marché.

Weird West est incroyable (selon les bêta-testeurs) mais a besoin d’être aplani (également selon les bêta-testeurs) !@WolfEyeGames avez fait quelque chose de spécial et nous voulons que vous ayez tous la meilleure expérience au lancement. 31 mars | PC, PS4, XB1, passe de jeu pic.twitter.com/ebU7roUE8G – Devolver Digital (@devolverdigital) 22 décembre 2021

La liberté dans un monde à vol d’oiseau

WolfEye Games n’a pas négligé la philosophie Arkane lors de la conception de leurs univers, bien qu’ils aient cette fois opté pour un style artistique et graphique complètement différent. Il arbore un style visuel similaire à celui des bandes dessinées et dans une vue à vol d’oiseau. Le studio a mis en place des éléments procéduraux et une histoire qui se déroule à travers différents canaux et avec différents personnages.

Weird West sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Game Pass, PS4 et PS5.

