PlayStation Talents Awards 2021 : ce sont tous les jeux primés

La 8e édition des PlayStation Talents Awards a déjà ses lauréats. Dark Life : Excalibur, de Zero Studios, s’est imposé comme l’un des grands gagnants du gala. Non seulement il s’agit de GOTY 2021, mais il a également remporté le prix de la presse. Sur les 100 projets soumis, seuls 13 ont atteint les nominations finales.

L’illusionniste Jorge Luengo a été le maître de cérémonie avec la journaliste PlayStation Connection, la créatrice de contenu Alba Horcajuelo. Lors du gala, Shuhei Yoshida, responsable des indies de la société, a participé, mais Enrique Gato, Jordi Wild, Elesky, Rafael Gordillo et Rubén Martín, entre autres, ont également été vus.

Sous la marque PlayStation Talents, des nouveautés ont été annoncées comme Frontball Planet : Enter Game, une arcade multijoueur pour le sport Frontball produite par Gammera Nest, qui a le soutien de la FEP (Fédération Espagnole de Ballon) et avec la participation de Relevo.

Le prix se compose de 10 000 euros en espèces, d’un ordinateur portable Z by HP, d’un espace au PlayStation Games Camp pendant 10 mois, ainsi que d’une campagne de marketing et de communication, de soutien et de mentorat de PlayStation et Lanzadera. Ci-dessous, nous vous proposons la liste complète des gagnants.

Ce sont les gagnants

Meilleur jeu de l’année

L’Occultiste par Pentakill Studios

Le cygne silencieux, par Studio Circenses

Oiseau mort par Baker Pix

Sang néon par ChaoticBrain Studios

Dark Life Excalibur, par les studios ZERO

Little Greatness par Moon Cheese Studio

Spatium Inter Nos, par Space Onion Games

Azra de l’équipe Panda

L’Ombre de Babel par Pemperor Games

SteelBound par Ishtar Studios

Melodia par The Warehouse Games

ESPRIT DE GUERRIER, du studio MAYKEYS

Hyperstacks, par Squirrel Bytes

Jeu avec le meilleur récit

Azra

Sang néon

L’occultiste

Le cygne silencieux

Jeu avec un meilleur art

Excalibur de la vie sombre

Oiseau mort

Petite grandeur

Ombre de Babel

Meilleur jeu VR

Jeu le plus innovant

Oiseau mort

Spatium Inter Nos

Relié à l’acier

Esprit guerrier

Jeu avec la meilleure OST

Mélodie

Ombre de Babel

Relié à l’acier

Le cygne silencieux

Meilleur jeu de presse

Excalibur de la vie sombre

Hyperpiles

L’occultiste

Le cygne silencieux

Meilleure utilisation de DualSense

Excalibur de la vie sombre

Sang néon

Spatium Inter Nos

