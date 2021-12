Star Wars : The Book of Boba Fett anticipe le retour de la légende dans un nouveau clip

La galaxie vibrera à nouveau dans quelques jours, lorsque Star Wars : Le The Book Of Boba Fett ouvrira sur Disney+. Alors que la date de sortie tant attendue arrive, Lucasfilm a partagé une vidéo en coulisses dans laquelle certains membres de la distribution sont intervenus pour parler du personnage. Vous pouvez profiter du Returnal de la Légende juste au-dessus de ces lignes.

Dave Filoni, producteur exécutif et l’un des responsables de ce spin-off de The Mandalorian, a rappelé que dans la saga classique, personne ne connaissait le visage de Boba Fett, car il apparaissait toujours caché sous le casque Mandalorian. Jon Favreau, le co-créateur de la fiction, a reconnu que le personnage de Din Djarin dans la série principale est clairement influencé par le look du chasseur de primes. « Nous avons donc pensé que l’introduction de Boba Fett était la bonne solution », dit-il.

Action, drame et amusement

Quant à l’acteur qui l’incarne, Temuera Morrison (qui était aussi Jango Fett dans les préquelles), il a anticipé que les téléspectateurs découvriront ce qui est arrivé au protagoniste, ce qui s’est passé juste après Le Returnal du Jedi, où Fett a été donné par les morts, comme il est tombé dans l’estomac de la bête Sarlacc. « Il y a aussi un peu d’amusement, d’action et de drame. Ça va être excitant à regarder pour les fans », ajoute Morrison.

Le voyage de Boba Fett se poursuit dans sa nouvelle position d’héritier de l’empire criminel de Jabba le Hutt, bien qu’il n’ait pas pris le trône par de bonnes grâces. Lorsque la limace maléfique a été tuée par Leia Organa, étouffée par la laisse de l’esclave, son lieutenant Bib Fortuna s’est précipité pour poser ses fesses sur la chaise. Sur ce même trône, il a ensuite été assassiné par Boba Fett lui-même.

Star Wars : Le The Book Of Boba Fett lancera son premier épisode le 29 décembre. La première saison est composée de 7 épisodes, qui seront disponibles sur la plateforme semaine par semaine.

Origine | Lucasfilm