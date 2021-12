Starfield : le développement "a énormément progressé", Bethesda assure

Bethesda ne voulait pas manquer l’occasion de féliciter tous les joueurs pour les vacances. Dans une vidéo de seulement 30 secondes, que vous pouvez voir juste en dessous de ces lignes, le producteur et développeur Todd Howard a brièvement fait référence à Starfield, l’IP de science-fiction sur laquelle le studio travaille depuis des années. Selon ses propres termes, le développement va de plus en plus fort et a beaucoup progressé en 2021.

« Bonjour, de la part de nous tous qui travaillons chez Bethesda Game Studios, je tiens à vous remercier de faire partie de Costelation. L’équipe a fait de gros progrès à Starfield cette année et nous avons hâte de vous le montrer l’année prochaine. » Ensuite, vous vouliez passer quelques secondes à féliciter Noël. Dans des déclarations précédentes, Howard lui-même a laissé entendre que l’été serait le moment choisi pour présenter le jeu vidéo avec style.

Starfield, traduit et doublé en Français

La version européenne de Starfield atteindra le marché entièrement localisé en Français. Cela a été confirmé par Bethesda sur la page officielle de Steam, où ils indiquent que les sous-titres et les voix seront en Français. De plus, il peut également être configuré en anglais, allemand, français et japonais. D’autre part, le studio appartenant à Xbox Game Studios a découvert la chanson thème principale du titre, qui a été jouée lors du concert officiel pour le dixième anniversaire de The Elder Scrolls V: Skyrim.

Starfield est prévu pour le 11 novembre 2022 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il s’agit donc du deuxième jeu vidéo de la société pour les systèmes de nouvelle génération après Deathloop, puisque Xbox One ne devrait pas recevoir son portage respectif. Il ne sortira pas non plus sur les consoles PlayStation, puisqu’il est considéré comme une exclusivité de l’écosystème (en plus de Steam). Les abonnés Xbox Game Pass auront la possibilité d’en profiter dès le premier jour.

Origine | Bethesda