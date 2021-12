Silent Hill : Guillermo del Toro explique pourquoi il a évoqué la saga au TGA 2021

Hideo Kojima est venu aux Game Awards 2021 pour présenter la bande-annonce du nouveau film de Guillerno del Toro, Nightmare Alley. Le cinéaste mexicain est apparu peu de temps après, mais ce qui a vraiment attiré l’attention des joueurs, c’est qu’il a nommé la saga Silent Hill et a demandé à Konami de reprendre la licence. Et non, del Toro n’y travaille pas, comme le confirme le podcast Happy Sad Confused.

Dans ses mots, il voulait seulement attirer l’attention de Konami sur ce sujet, mais a exclu de développer une nouvelle production pour la marque. « C’est juste une de ces choses qui n’a pas de sens », a-t-il commenté sur Silent Hills, un projet annulé sur lequel il travaillait avec Hideo Kojima. « Je voulais juste chatouiller Konami, parce que je ne comprends pas. Ce que nous faisions était parfait et très fascinant ».

Guillermo del Toro va encore plus loin et déclare qu’il ne voit pas son retour dans l’industrie du jeu vidéo probable : « Je ne pense pas que je développerai à nouveau un jeu car je suis l’albatros de l’industrie du jeu vidéo. » L’allusion à cet animal est due à la vieille superstition qui disait que tuer un albatros était une malchance.

Qu’est-il arrivé à Silent Hills ?

Silent Hills était un projet dirigé par Hideo Kojima qui devait avoir Norman Reedus comme protagoniste. La démo de PT a été publiée gratuitement sur le PlayStation Store et a été un succès, mais pas assez pour maintenir le développement à flot. Plus tard, Konami a annoncé l’annulation du jeu et les adieux de Hideo Kojima. Désormais avec son propre studio, Kojima Productions, le créateur japonais a réuni Guillermo del Toro et Norman Reedus dans Death Stranding, disponible sur PS4, PS5 et PC.

Quant à l’avenir de Silent Hill, rien n’a été confirmé par Konami, même si tout semble indiquer que Bloober Team (Blair Witch, Layers of Fear) est le studio choisi pour perpétuer cet héritage historique du survival-horror.

Origine | Pot de jeux