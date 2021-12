FUT FIFA 22 TOTW 14 avec Lewandowski, De Bruyne et Gerard Moreno maintenant disponible

FIFA 22 a partagé l’équipe de la semaine numéro 14. Le célèbre TOTW sélectionne les meilleurs footballeurs de la dernière journée dans les ligues licenciées du jeu. Les joueurs sont désormais disponibles dans le cadre d’une ouverture de pack à durée limitée ou via le marché des transferts.

FIFA 22 : les temps forts de TOTW 14

La sélection de cette semaine se démarque dans notre pays par la présence de Gerard Moreno et Rakitic. Le buteur de Villarreal étend sa note à 87 points en moyenne, tandis que le milieu de terrain de Séville le fait à 84. Le joueur le plus apprécié est de loin Lewandowski. Le Polonais poursuit son histoire d’amour avec le but et EA Sports le sait très bien. Vous pouvez obtenir une carte de l’avant avec une moyenne de 93 points.

Upamecano, Mahrez, De Bruyne et Sommer sont les autres joueurs ayant la plus haute évaluation de l’équipe. Nous vous laissons la liste complète ci-dessous.

FIFA 22 TOTW 14, liste complète

Titres

PT : Sommer, 87 ans, Borussia Mochengladbach

CT : Upamecano, 86 ans, Bayern Munich

CT : Acerbi, 85 ans, Latium

RS : Carré, 85, Piemonte Calcio

MOC : De Bruyne, 92 ans, Manchester City

Médecin : Mahrez, 87 ans, Manchester City

MC : Rakitic, 84 ans, FC Séville

LM : Martinelli, 84 ans, Arsenal

BU : Lewandowski, 93 ans, Bayern Munich

BU : Gérard Moreno, 87 ans, Villarreal

BU : Lautaro Martínez, 86 ans, Inter Milan

Suppléants et réservations

PT : Ledesma, 81 ans

CT : Saïss, 82

CAD : Widmer, 81

Directeur général : Rafa, 84 ans

SD : Deulofeu, 82

SD : Zaniolo, 82 ans

BU : Jorge Molina, 81 ans

Médecin : Vertessen, 77

MOC : Dovedan, 75 ans

MOC : Tankulic, 74

DC : Siebatcheu, 79 ans

DC : Nicholson, 78 ans

Source: EA Sports