Mise à jour 1.1.3 de Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl : que contient-elle ?

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl ont reçu leur mise à jour 1.1.3 ce mercredi 22 décembre. Les joueurs de Nintendo Switch qui possèdent l’une de ces éditions peuvent mettre à jour leur copie vers la dernière version, ce qui résout certains des problèmes rencontrés au cours de ses premières semaines sur le marché.

Qu’est-ce que la mise à jour 1.1.3 de Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl améliore ?

Plus précisément, de la firme japonaise, ils soulignent que « certains problèmes ont été corrigés » afin de rendre « l’expérience de jeu plus agréable ». Le téléchargement ne prend que quelques secondes.

Pour mettre à jour, vous devez connecter votre Nintendo Switch à Internet. Retournez dans le menu HOME (où apparaît la sélection de vos jeux) et cliquez sur le bouton (+) de votre joy-con juste au dessus de votre version Pokémon. Un menu apparaîtra qui inclut Mettre à jour parmi les options. Dès que le processus est terminé, vous verrez que le numéro de version récente a changé.

Récompenses gratuites dans Pokémon Shimmering Diamond et Shimmering Pearl

N’oubliez pas que du 19 novembre au 21 février, vous trouverez plusieurs cadeaux disponibles via la fonction Cadeau Mystère. Vous pouvez obtenir le Platinum Set (skins pour votre entraîneur) et un œuf de Manaphy. D’un autre côté, il existe d’autres récompenses si vous avez enregistré des fichiers des versements précédents. Si vous avez une partie de Pokémon Épée et Bouclier, vous recevrez Jirachi, tandis qu’une partie de Pokémon Let’s Go vous donnera Mew. Vous obtiendrez les deux à votre arrivée à Pueblo Aromaflor, l’une des enclaves que vous visiterez au cours de l’aventure. Vous trouverez un couple de personnes âgées sur le côté droit de l’entrée. Il n’a aucune perte.

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl sont des remakes de la région de Sinnoh désormais disponibles exclusivement sur Nintendo Switch. Ils seront le prélude à un 2022 pertinent pour la franchise. La prochaine saison a déjà une date : le 28 janvier avec Pokémon Legends : Arceus.

Source : Nintendo