Xbox Game Pass : la valeur des jeux ajoutés en 2021 dépasse les 5 500 euros

Le service d’abonnement de Microsoft n’a ajouté que de nouveaux titres, à la fois propriétaires et tiers. Xbox Game Pass, PC Game Pass et Ultimate ont considérablement étoffé leur bibliothèque, ce qui en termes monétaires se traduit par une valeur d’environ 6 317,35 $, soit près de 5 600 euros à changer. Le calcul a été effectué par The Loadout, qui a analysé et relevé les prix de ces produits dans le Microsoft Store.

Ce chiffre ne doit pas être considéré comme un chiffre exact, mais plutôt comme une valeur approximative. Selon cette source, mars a été le mois le plus puissant à cet égard, car le prix était supérieur à 850 euros (964,77 $). Un mois plus tard, le chiffre tombait à 330,91 dollars (environ 290 euros). La vérité est que des sagas bien connues telles que Yakuza ou Final Fantasy ont été vues sur Xbox Game Pass ces derniers mois.

Croissance du nombre d’abonnés inférieure aux attentes

Malgré le fait que le Xbox Game Pass ait beaucoup augmenté ces derniers mois, un document interne de Microsoft qui a été révélé en octobre dernier a révélé que son service n’avait pas augmenté autant que l’entreprise l’avait prévu. Lors de la clôture de l’exercice le 30 juin 2021, un document transmis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis laissait entendre que les objectifs n’avaient pas été atteints à 10 points de pourcentage.

Selon le document, la croissance d’une année sur l’autre a été de 37,48% au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022. La société avait prévu que l’augmentation du nombre d’abonnés serait de 47,79%, donc qu’elle a tenté de doubler son chiffre d’affaires. nombres pratiquement.

Le Xbox Game Pass s’est renforcé ces derniers mois avec des jeux de Xbox Game Studios eux-mêmes comme Pyschonauts 3, Forza Horizon 5 ou Halo Infinite.

Origine | Le chargement