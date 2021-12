Le réalisateur du film Ghost of Tsushima : "Nous prenons le temps de bien faire les choses"

The Last of Us et Uncharted ne sont pas les seules propriétés intellectuelles des PlayStation Studios qui seront adaptées à la télévision et au cinéma. Ghost of Tsushima, le jeu de samouraï de Sucker Punch, recevra également un traitement similaire sur grand écran. Cependant, le réalisateur du film le prend patiemment. Vous savez, lentement et avec une bonne écriture. Dans une interview exclusive avec IGN, Chad Stahelski (John Wick) a souligné que son intention était de faire les choses correctement.

« Nous voulons juste bien faire les choses », a-t-il déclaré dans une interview qui a eu lieu sur le tapis rouge de The Matrix: Resurrections. « Vous savez comment les adaptations de jeux vidéo peuvent se terminer, alors nous prenons notre temps [necesario] pour le faire correctement. Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs pour nous assurer que nous nous concentrons sur ce qui est vraiment bien. »

Daisuke Tsuji revient-il en tant que protagoniste ?

Le cinéaste a déclaré que le projet n’en était qu’à ses débuts, car ils travaillaient sur le scénario. Les fans de Ghost of Tsushima « seront heureux » du travail qu’ils font, anticipe-t-il. Il a également confirmé qu’il avait apprécié le jeu vidéo « plusieurs fois » et que c’était ce qui l’avait amené à prendre en charge son adaptation.

On ne sait pas qui sera le protagoniste. IGN a demandé si Daisuke Tsuji, l’acteur du jeu vidéo dans sa version anglaise, sera impliqué dans le film : « On verra. Nous ne sommes pas encore allés si loin », a souligné Stahelski.

Ghost of Tsushima est sorti en 2020 exclusivement sur PlayStation 4. L’édition Director’s Cut a également été lancée sur cette plateforme, mais Sucker Punch en a profité pour optimiser le titre sur PS5 et ajouter de nouvelles fonctionnalités, sans oublier l’extension sur l’île d’Ike. . Il est à noter que la mise à jour de la version de base vers la nouvelle n’est pas gratuite ; Ni sauter de la PS4 Director’s Cut à la PS5.

Origine | IGN