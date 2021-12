Pas le temps de mourir, Dune, Spider-Man No Way Home et The Matrix Resurrections sont en lice pour l’Oscar

La route vers le tapis rouge se déroule avant les films sortis tout au long de cette année 2021. La 94e édition des Oscars aura lieu le 27 mars, et même si nous ne connaîtrons les nominés que le 8 février, les organisateurs ont publié une liste préliminaire avec le présélectionné dans des catégories telles que la meilleure bande originale, les meilleurs effets spéciaux ou le meilleur maquillage. Des longs métrages comme Dune, James Bond 007 : No Time to Die ou encore Spider-Man : No Way Home font partie des candidats.

Il y a aussi Matrix Resurrections, le nouveau film de la saga de science-fiction réalisé par Lana Wachowski. Des personnages comme Neo ou Trinity reviennent, qui sont à nouveau interprétés par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, les stars de la trilogie originale. C’est une sorte de suite indépendante du premier, même s’il contiendra des éléments des deux suivants.

Ci-dessous, nous vous proposons la liste des films en lice pour les nominations aux Oscars.

Tous les candidats aux Oscars

Pièce documentaire

Ascension

Attique

Billie Eilish : Le monde est un peu flou

Faya Dayi

La première vague

Fuir

Dans le même souffle

Julia

Président

Procession

La rescousse

Simple comme de l’eau

Summer of Soul (… Ou, Quand la Révolution ne pouvait pas être télévisée)

Le métro de velours

Écrire avec le feu

Court documentaire

Aigles

Audible

À la maison brisée

Camp Confidential : les nazis secrets de l’Amérique

Codé : L’amour caché de JC Leyendecker

Jour de rage

La facilité

Conduis-moi à la maison

Cartes postales de lynchage : « Jeton d’un grand jour »

La reine du basket

Sophie et le baron

Reprendre

Contagion de la terreur

Trois chansons pour Benazir

Quand nous étions des intimidateurs

Films internationaux

Autriche, Grande Liberté

Belgique, Aire de jeux

Bhoutan, Lunana : un yak en classe

Danemark, Fuyez

Finlande, compartiment n° 6

Allemagne, je suis ton homme

Islande, Agneau

Iran, un héros

Italie, la main de Dieu

Japon, conduis ma voiture

Kosovo, Ruche

Mexique, Prières pour les volés

La Norvège, la pire personne du monde

Panama, Plaza Catedral

L’Espagne, le bon patron

Maquillage et coiffure

À venir 2 Amérique

Cruelle

Cyrano

Dune

Les yeux de Tammy Faye

Maison de gucci

ruelle de cauchemar

Pas le temps de mourir

La brigade suicide

West Side Story

Musique originale

Être les Ricardos

Bonbon

Ne lève pas les yeux

Dune

Charme

L’expédition française de la liberté, Kansas Evening Sun

Le chevalier vert

Plus ils tombent

le roi richard

Le dernier duel

Pas le temps de mourir

Mères parallèles

Le pouvoir du chien

Spencer

La tragédie de Macbeth

Chanson originale

« Alors, pouvons-nous commencer ? » par Annette

« Down To Joy » de Belfast

« Là où j’appartiens » de Brian Wilson : une longue route promise

« Femme automatique » de Bruised

La « fille de rêve » de Cendrillon

« Au-delà du rivage » de CODA

« Les Anonymes » de Cher Evan Hansen

« Just Look Up » par Don’t Look Up

« Deux petites chenilles » d’Encanto

« Somehow You Do » par Four Good Days

« Guns Go Bang » de The Harder They Fall

« Soyez vivant » par le roi Richard

« Pas le temps de mourir » de Sin Tiempo para Morir

« Ici, je suis (Chanter pour rentrer chez moi) » par Respect

« Votre chanson m’a sauvé la vie » de Sing 2

Court métrage d’animation

Affaires de l’Art

Angakusajaujuq : l’apprenti chaman

Mauvaises graines

La bête

Boxe

Maison qui coule

Maman pleut

Le musicien

Namoo

Seulement un enfant

Robin Robin

Souvenir Souvenir

Entrez dans la rivière

Nous encore

L’essuie-glace

Action en direct court

Ala Kachuu – Prenez et courez

Censeur des rêves

Les criminels

Distances

La robe

Frimas

Les Grandes Claques

Le long au revoir

Dans mes pensées

Attendez svp

Sténofonen

Tala’vision

Sous les cieux

Quand le soleil se couche

Tu es morte Hélène

Sonner

Belfast

Dune

La nuit dernière à Soho

Les résurrections matricielles

Pas le temps de mourir

Le pouvoir du chien

Un endroit calme, partie II

Spider-Man : Pas de chemin à la maison

coche, coche… Boum !

West Side Story

Effets spéciaux

Veuve noire

Dune

Éternels

mec libre

Chasseurs de fantômes : l’au-delà

Godzilla contre Kong

Les résurrections matricielles

Pas le temps de mourir

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Spider-Man : Pas de chemin à la maison

