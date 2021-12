Ubisoft sur les NFT : "Nous comprenons l’inquiétude" des utilisateurs

Ubisoft s’est lancé dans le business des tokens non fongibles, plus connus sous le nom de NFT. La société française a annoncé son projet Ubisoft Quartz, qui a déjà ajouté ce type d’article dans Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, bien qu’ils envisagent de l’étendre au reste de ses sagas. L’annonce a été accueillie avec des mots épais par les utilisateurs, qui n’ont pas vu la technologie d’un bon œil. S’adressant à Decrypt, un site spécialisé dans les crypto-monnaies, le directeur technique de Blockchain, Didier Genevois, a déclaré avoir écouté les préoccupations des gens, mais a laissé entendre qu’ils passeraient à autre chose.

« Nous avons reçu de nombreux commentaires depuis l’annonce et avons écouté à la fois les préoccupations et les [los comentarios] d’esprit. Nous comprenons d’où vient le sentiment à propos de la technologie et nous devons continuer à prendre en compte chaque étape du processus. » Genevois a ajouté que « cette expérimentation » est conçue « pour comprendre comment la valeur de cette proposition de décentralisation peut être reçue » par les acteurs.

« Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un grand changement qui prendra du temps, mais nous continuerons à rester fidèles à nos principes. »

Un syndicat français mécontent d’Ubisoft Quartz

Solidaires Informatique a mis à rude épreuve Ubisoft pour son projet NFT. Le syndicat a rappelé que l’accueil par les joueurs a été « largement critiqué », car « il n’implique pas d’améliorations ou d’avantages » affectant l’expérience de jeu. De plus, ils soulignent que les développeurs de l’entreprise n’ont pas non plus réagi positivement. Selon leurs sources, au sein du forum interne de l’entreprise, seuls 5% de ceux qui ont donné leur avis l’ont fait de manière positive.

L’organisation a affirmé que les NFT contribuent à la spéculation, au commerce rapide et au blanchiment d’argent. Elle alimente aussi d’autres crises et utilise « l’énergie de manière inefficace », ce qui rompt avec les valeurs écologiques, selon son point de vue.

