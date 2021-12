Overwatch : Jouez gratuitement pendant une durée limitée sur PC, Xbox et PlayStation

Ceux qui veulent essayer Overwatch gratuitement peuvent le faire dès maintenant. Cela a été annoncé par Blizzard Entertainment, qui a confirmé que l’essai gratuit sera actif jusqu’au 2 janvier sur PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 et PlayStation 5. Bien entendu, les utilisateurs de consoles auront besoin d’un abonnement actif. vers Xbox Live, Xbox Game Pass Ultimate ou PlayStation Plus pour les joueurs de machines Sony.

Prenez votre place dans le monde d’Overwatch lors de cet essai gratuit à durée limitée. Affrontez vos ennemis dans des décors emblématiques du monde entier. Choisissez parmi une distribution diversifiée de héros et combattez à l’aide d’un large arsenal de pouvoirs et d’armes extraordinaires », commentent-ils dans la description officielle.

Alors que Blizzard Entertainment travaille sur Overwatch 2, les joueurs du premier opus ont la possibilité de se plonger dans la saison hivernale grâce au retour de Winterland, un événement temporaire qui se terminera le 6 janvier et qui permettra d’accéder à des objets skins inédits, inédits. récompenses hebdomadaires et cartes ornées de décorations de Noël, parmi de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités.

Voici la configuration PC minimale et recommandée au cas où vous téléchargeriez l’essai gratuit sur cette plate-forme. N’oubliez pas que vous devez avoir un compte Battle.net.

Bonhomme de neige Wrecking Ball activé. Lancez-vous directement à ces dates avec le skin légendaire Wrecking Ball Snowman. Winterland d’Overwatch est disponible dès maintenant. pic.twitter.com/dWfrBm667b – Overwatch (@OverwatchES) 20 décembre 2021

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64 bits (mis à jour avec le dernier service pack)

Processeur : Intel Core i3 ou AMD Phenom X3 8650

Vidéo : NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 4850 ou Intel HD Graphics 4400

Mémoire : 4 Go de RAM

Stockage : 30 Go d’espace libre disponible

Internet : connexion Internet haut débit

Résolution : Résolution d’écran minimale 1024 x 768

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64 bits (mis à jour avec le dernier service pack)

Processeur : Intel Core i5 ou AMD Phenom II X3 ou supérieur

Vidéo : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950 ou supérieure

Mémoire : 6 Go de RAM

Stockage : 30 Go d’espace libre disponible

Internet : connexion Internet haut débit

Résolution : Résolution d’écran minimale 1024 x 768

