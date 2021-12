Final Fantasy VII Remake : contrôlez Cloud avec une robe grâce à un mod PC

Le lancement de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PC (via Epic Games Store) a apporté avec lui l’arrivée des premiers mods. À un moment donné du départ, Cloud se fait passer pour une femme et accompagne Tifa, également habillée pour une fête. Désormais, de la part de la communauté des moddeurs, il est possible de profiter pleinement de l’aventure avec ces galas, comme vous pouvez le voir dans la vidéo juste en dessous de ces lignes. Et ce n’est pas le seul mod disponible.

Autres mods intéressants : Scarlet devient une épée

Pouvez-vous imaginer manipuler Scarlet comme une épée ? Cette idée folle a été traduite dans la réalité. Maintenant, l’exécutif maléfique de Shinra nous aide à éliminer ses propres soldats. En plus de ces curieux mods, la communauté s’est également concentrée sur le niveau plus technique. Et c’est que le portage de Final Fantasy VII Remake sur PC a été très critique :

Dynamic Resolution Disabler fait exactement ce qu’il promet : il désactive le redimensionnement de la résolution dynamique, car les joueurs se sont plaints que le système fonctionne mal et rend le titre pire. Le mod promet des améliorations visuelles lorsqu’il est activé.

Final Fantasy VII Remake Intergrade est la version nouvelle génération qui est déjà sortie sur PlayStation 5. Sans surprise, les analyses qui ont été effectuées suggèrent que la configuration la plus puissante sur PC correspond à l’aspect visuel du titre sur la nouvelle console. génération Sony.

L’aventure peut être appréciée sur PC via Epic Games Store, bien que les utilisateurs aient découvert des références à Steam dans les fichiers du jeu, suggérant un lancement sur cette plate-forme à l’expiration de l’accord d’exclusivité temporaire. En revanche, Final Fantasy VII Remake Intergrade apparaît déjà enregistré sur Steam, un autre point qui renforce cette théorie, bien que Square Enix ne l’ait pas communiqué officiellement.

Origine | Eurogamer