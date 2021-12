Forspoken plonge dans son histoire et révèle son synopsis officiel

Les créateurs de Final Fantasy XV finalisent le développement de Forspoken, un nouveau titre pour PlayStation 5 et PC qui fait déjà face à la dernière ligne droite de son processus créatif. Avant la fin de l’année, Square Enix a publié de nouvelles informations sur l’histoire et le synopsis officiel. Sans en manger ni en boire, une citadine ordinaire comme Frey Holland est entrée dans un monde de magie et de fantaisie. Peut-il survivre ?

Le protagoniste de cette histoire vit à New York, mais soudain, elle traverse un portail et se retrouve face à face avec le monde gigantesque et dangereux d’Athia, et elle ne peut pas s’échapper ! Elle trouve bientôt son premier ami, un bracelet parlant qui apparaît sur son poignet (surnommé Cepo par elle-même). Frey se rend compte qu’il est maintenant capable d’utiliser des sorts et de la magie, il va donc essayer d’utiliser toutes ces capacités pour s’échapper de cette prison fantastique colossale.

La larme, le mal d’Athia

Athia était autrefois un royaume prospère gouverné par les thantas, des matriarches bienveillantes qui ont été déplacées par une peste dévastatrice qui a tout corrompu sur son passage. Il s’agit de The Tear, un fléau qui a transformé les animaux en bêtes et les êtres humains en monstres. Autrefois sages et justes, les thanas se sont transformées en sorcières maléfiques.

Frey, pour sa part, est complètement immunisé contre la Larme et accepte d’aider les habitants qui n’ont pas encore succombé à son influence. « Frey entrera au cœur de la corruption, où il devra affronter des êtres monstrueux, tenir tête aux puissants thantas et percer des secrets qui mèneront à bien d’autres choses », indique le synopsis officiel.

Forspoken sortira le 24 mai 2022 sur PS5 et PC (Epic Games Store et Steam). C’est une aventure d’action avec des touches RPG qui se déroule dans un monde ouvert vertical, où le personnage se déplace de manière agile.

Origine | Square Enix, Koch Media