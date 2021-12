Assassin’s Creed Valhalla étend son événement temporaire car certains ne peuvent pas accéder

Les événements temporaires d’Assassin’s Creed Valhalla coïncident avec les différentes saisons de l’année et ajoutent du contenu sous forme de missions, de mini-jeux et de récompenses. Depuis leur lancement, ces festivals ont apporté un certain nombre de bugs et de bugs, quelque chose qui n’a pas changé avec le retour des vacances de Noël. Ubisoft a prévenu sur les réseaux sociaux qu’il est conscient que certains joueurs n’ont pas pu y accéder, ils ont donc promis d’étendre l’événement pour que tout le monde puisse en profiter.

« Nous travaillons pour résoudre un problème qui empêche les joueurs d’accéder aux festivités de Yule. Nous allons étendre l’événement afin que tout le monde ait la possibilité d’en profiter. Nous espérons pouvoir le réparer début janvier en raison des vacances. Merci », ont-ils expliqué dans le communiqué publié sur les réseaux sociaux.

IMPORTANT Nous travaillons pour résoudre un problème qui empêche les joueurs d’accéder aux Fêtes de Noël. Nous allons étendre l’événement afin que tout le monde ait la possibilité d’en profiter. Nous espérons pouvoir le réparer début janvier en raison des vacances. Merci. – Assassin’s Creed ES (@assassinsspain) 21 décembre 2021

Les jeux Assassin’s Creed continuent d’ajouter du contenu

Le voyage de Kassandra ne s’est pas terminé dans Assassin’s Creed Odyssey. En fait, le géant français a récemment annoncé Assassin’s Creed Crossover Stories, qui ajoute de nouveaux arcs narratifs gratuits à la fois dans le titre se déroulant dans la Grèce antique et dans le jeu avec Eivor. Non content de cela, après avoir mis à jour Odyssey sur les consoles de nouvelle génération, Ubisoft a révélé qu’il explorait comment implémenter 60 images par seconde dans Assassin’s Creed Origins. Pour le moment, oui, ils n’ont pas découvert sans ajouter de nouveau contenu.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. La fantasy viking a encore plusieurs chapitres à écrire, parmi lesquels la grande extension The Awakening of Ragnarök, dans laquelle nous incarnerons Odin lui-même. Ubisoft a promis plus de 35 heures de jeu dans un monde totalement nouveau et mythologique. Il sortira le 10 mars 2022 au prix de 39,99 euros.

