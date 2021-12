Halo Infinite accueille son nouvel événement gratuit, Winter Plan ; récompenses et dates

Halo Infinite reçoit son deuxième événement gratuit : Winter Plan. Ce cadre spécial de Noël célébrera ces dates spéciales avec des skins thématiques après le déverrouillage. Vous le verrez en jeu entre le 21 décembre 2021 et le 4 janvier 2022. On vous dit tout ce que vous devez savoir. Et si vous préférez le voir en direct, en tête de l’actualité on vous laisse avec sa bande-annonce.

Plan d’hiver dans Halo Infinite : récompenses et comment les débloquer

Les récompenses qui vous attendent dans Winter Plan atteignent l’essentiel des objets de personnalisation. Attendez-vous à de nouvelles pièces d’armure (noyau Mark VII), des skins de motifs de Noël, des arrière-plans et des skins pour le fusil d’assaut MA40 et le pistolet Mk 50 Minion.

Dans votre grille de défis hebdomadaires, vous verrez ajoutés ceux liés à l’événement, marqués d’une couleur différente du gris des défis de base. Le premier, par exemple, nous invite à gagner 2 jeux en mode Party. Au fur et à mesure que vous terminez les défis, vous débloquerez des niveaux de récompenses.

Ensuite, nous vous laissons avec la liste.

Justice sauvage – Badge épique Minty Laughs – Placage d’armure rare pour Mark VII UA / Tatius – Rare épaulette gauche pour Mark VII UA / Tatius – Rare épaulette droite pour Mark VII Minty Laughs – Boîtier rare pour fusil d’assaut MA40 Snowgeon – Contexte épique Navlogcom – Badges rares Minty Laughs – Doublure de pistolet Minion MK50 Myesel Ammo Holster – Utilitaire rare pour Mark VII Contessa of Dusk – Etui d’armure épique pour Mark VII

N’oubliez pas qu’après Winter Plan ce sera la deuxième semaine de Fracture : Tenrai qui prendra le relais. Événement qui ajoutera de nouveaux produits skins gratuits au fur et à mesure de la progression de votre pass. Découvrez les détails ici.

Source : 343 Industries