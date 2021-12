Brandon Sanderson (Born of the Mist) a travaillé sur un jeu vidéo "pour plusieurs années"

Brandon Sanderson, auteur d’œuvres littéraires aussi connues que Born of the Mist, a confirmé que parmi ses prochains projets figure un jeu vidéo. Un travail qui lui a pris « plusieurs années » accompagné d’une étude « que beaucoup d’entre vous ont entendue ». Il sera annoncé courant 2022.

Un 2022 prometteur pour Sanderson

« Je travaille sur un jeu vidéo depuis plusieurs années, et je soupçonne qu’il sera annoncé cette année [2022]. Que la spéculation commence ! », révèle-t-elle dans une entrée sur son site officiel. « Remarque : il ne s’agit pas d’une de mes propriétés, mais de quelque chose de nouveau que j’ai construit avec elles. C’est une société de jeux vidéo dont beaucoup d’entre vous ont entendu parler, mais ce n’est probablement pas celle à laquelle vous pensez. Ce n’est pas non plus ça », conclut-il.

Brandon Sanderson

Aucun autre détail n’a émergé, nous devons donc attendre de voir ce qui se passera l’année prochaine. Sanderson a également partagé le statut de ses projets au cinéma et à la télévision. Il révèle que certaines choses « évoluent lentement dans les coulisses ». « Je ne dirais pas que c’est très loin », souligne l’écrivain, qui attribue la pandémie comme la principale raison du ralentissement de sa conception.

D’autres écrivains à succès se joignent au jeu

Il n’est pas le seul auteur à avoir décidé de se lancer dans l’industrie du jeu vidéo. L’exemple le plus récent et le plus marquant est celui de RR Martin. L’auteur de Game of Thrones a travaillé avec From Software pour construire la mythologie et l’univers d’Elden Ring. « L’offre était trop excitante pour être refusée. Miyazaki et son équipe chez FromSoftware faisaient quelque chose d’incroyable avec un art merveilleux. Ce qu’ils voulaient de moi, c’était que je construise un peu le monde : un univers profond, sombre et réverbérant qui servirait le jeu qu’ils prévoyaient de créer », a-t-il déclaré.

Dans le cas d’Elden Ring, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour y jouer. Son lancement est prévu pour le 25 février sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

Source : BrandonSanderson.com