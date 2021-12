Assassin’s Creed Origins à 60 fps sur console ? Ubisoft enquête

Ubisoft le dit clairement : étudiez la possibilité d’ajouter un mode 60fps dans Assassin’s Creed Origins. Le titre mettant en vedette Bayek est initialement sorti en 2017 sur PS4, Xbox One et PC. Quatre ans plus tard, le titre est compatible à la fois avec la PS5 et la Xbox Series X | S avec le même objectif de performances que la génération précédente.

La société française ne propose pas plus de détails, elle ne pointe même pas vers des plateformes spécifiques. Il nous exhorte seulement « à rester vigilants ». Ce n’est pas la première fois qu’une franchise de livraison reçoit ce type d’accompagnement. Assassin’s Creed Odyssey a reçu un correctif en août qui a doublé la fréquence d’images sur les consoles actuelles. Bien sûr, cela fonctionnait grâce à la compatibilité descendante ; il n’est pas devenu une version native.

Nous envisageons également d’ajouter le support 60FPS pour Assassin’s Creed Origins, alors restez à l’écoute ! ?? – Assassin’s Creed (@assassinscreed) 21 décembre 2021

Qu’avons-nous pensé d’Assassin’s Creed Origins ?

Il faut remonter à novembre 2017 pour connaître nos impressions définitives. Le jeu a obtenu une note de 9 sur 10 dans cette maison. Lors des conclusions de l’analyse nous disions qu’« Ubisoft a su faire évoluer les mécaniques de jeu et orienter le gameplay vers une expérience plus rôliste. Partant d’une représentation de l’Egypte ancienne comme jamais auparavant vue dans les jeux vidéo, Bayek joue dans une aventure de vengeance dans laquelle est narrée la naissance de l’Ordre des Assassins ».

Les modifications que la licence a reçues avec cette version ont atteint le système de compétences, « beaucoup plus complexe » que dans les éditions précédentes. « Le combat est désormais plus profond et permet à Bayek de se défendre avec le bouclier, de coincer l’ennemi, d’esquiver, de frapper et de se battre avec différents types d’armes. Il ne fait aucun doute que se battre est maintenant beaucoup plus satisfaisant qu’avant. Le contenu d’Origins est immense. » Lors de la lecture du texte intégral sur ce lien.

Source: Ubisoft