L’Allée des âmes perdues (Guillermo del Toro) appelle le mystère dans son dernier teaser

El Callejón de las Almas Perdidas a partagé un nouveau teaser entouré de mystère, comme Guillermo del Toro nous a habitués dans sa carrière. Le fragment, que vous pouvez voir en haut de cette news, s’appelle « la montre du père ». Nous voyons Bradley Cooper et Toni Collette sur scène jouant respectivement les rôles de Stanton Charlisle et Zeena the Seer.

Il faudra attendre un peu pour le voir dans les cinémas de notre pays : sa première est prévue le 21 janvier 2022, alors qu’aux États-Unis tant la critique que le public ont déjà pu le voir.

Tout ce que nous savons sur The Alley of Lost Souls

Sa description officielle nous place au milieu de la société new-yorkaise des années 40. Le film est basé sur le roman de William Lindsay Gresham, qui avait déjà reçu une adaptation sur grand écran en 1947.

« Lorsque le charismatique mais malheureux Stanton Carlisle (Bradley Cooper) gagne l’affection de la voyante Zeena (Toni Collette) et de son mari Pete (David Strathairn) lors d’un carnaval itinérant, il crée un ticket d’or vers le succès », révèle le producteur, Searchlight Pictures , dans sa description officielle. « Avec la vertueuse Molly (Rooney Mara) loyale à ses côtés, Stanton prévoit d’escroquer un dangereux magnat (Richard Jenkins) avec l’aide d’une mystérieuse psychiatre (Cate Blanchett) qui est peut-être son adversaire le plus redoutable à ce jour. »

Des artistes bien connus sont rejoints par des noms comme Willem Dafoe (Clem Hoately), Ron Perlman (Bruno), Mary Steenburgen (Miss Harrington), Tim Blake Nelson (Carny Boss), David Strathairn (Pete Krumbein), Holt McCallany (Anderson), Richard Jenkins (Ezra Grindle), Dian Bachar, David Hewlett (Dr Elrood), Troy James (Snake Man), Lara Jean Chorostecki (Louise), Mark Povinelli (The Major), Romina Power, Linden Porco, Drew Nelson David Tomlinson, Jesse Buck, Lili Connor, Neil Whitely, Danny Waugh, Mike Hill, Bobbie Peterson, Keith Lukowski, Kim Janveau, William David Hobbs, Stu Arthur, Clifton Collins Jr et Jim Beaver, entre autres.

