Horizon Forbidden West : quelle est sa taille sur PS5 et quand peut-il être pré-téléchargé ?

Horizon Forbidden West occupera une partie importante de votre stockage interne, du moins sur la version PS5. Comme l’a révélé PlayStation Game Size, un compte Twitter réputé qui publie des mises à jour dans la base de données PlayStation, le nouveau travail de Guerrilla nécessitera au moins 96,35 Go lors du téléchargement. Ces données n’incluent pas la partie disque du correctif de version.

Le même compte indique que certains jeux dans la base de données peuvent occuper plus d’espace que dans la console, dans une fourchette comprise entre 10 Go et 20 Go. Le pré-téléchargement débutera le 11 février 2022 pour tous ceux qui précommanderont le jeu numériquement via le PS Store. Cela signifie que la communauté n’aura qu’une semaine (18 février) à l’avance pour préparer le jeu sur sa console.

Voici à quoi ressemble le monde d’Horizon Forbidden West sur PS4

Horizon Forbidden West a surpris cette année avec la confirmation de son lancement en format intergénérationnel. En plus de presser les capacités de la PS5, les utilisateurs de PS4 (qui ne sont pas rares) auront l’occasion de ne pas rater le nouveau chapitre des aventures d’Aloy. Depuis Guerrilla, ils ont gardé le silence sur son apparence… jusqu’à ce mois de décembre.

Dans ce lien, vous pouvez voir ses quatre premières images. En les agrandissant, la coupure est évidente par rapport à la version nouvelle génération. La résolution, les effets et la distance de chargement sont quelques éléments qui ressortent. Bien sûr, gardez à l’esprit qu’il fonctionne sur du matériel sorti en 2013. À l’exception des changements graphiques, les deux versions ont le même contenu et la même histoire.

En revanche, on sait déjà quelle sera l’une des premières destinations vers lesquelles Aloy se rendra : Cadena Chirriante. En cliquant ici, vous découvrirez ce qui vous attend pendant les premières barres du jeu et comment le monde ouvert s’est amélioré.

Source: Taille du jeu PlayStation