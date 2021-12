Assassin’s Creed Symphonic Adventure : la tournée de concerts symphoniques annoncée

La bande originale de toute la saga sera entendue à Assassin’s Creed Symphonic Adventure, un concert symphonique qu’Ubisoft a annoncé pour célébrer le 15e anniversaire de la saga Assassins. Cet événement musical, qu’ils définissent comme un « concert immersif », sera organisé en collaboration avec Overlook Events, responsable des concerts Dragon Ball Symphonic Adventure et Saint Seiya Symphonic Adventure.

Les débuts de ce spectacle musical auront lieu le 29 octobre 2022 dans la capitale de la France, Paris. La musique sera jouée à l’intérieur de la salle du Grand Rex et l’année suivante dans d’autres pays, car une tournée internationale est prévue qui se déroulera tout au long de l’année 2023.

Une revue de toutes les musiques de la saga

Les participants pourront profiter d’un orchestre complet et d’un chœur dans une expérience de concert « unique et immersive », qui couvre toutes les livraisons de la marque de son premier jeu vidéo à son dernier, dans les différentes chronologies temporelles dans lesquelles il a été développé. Ils s’assurent que le récit sera une partie centrale du concert. « Le public pourra reconnaître l’identité musicale individuelle de chaque jeu », avec des montages vidéo synchronisés avec l’orchestre, le chœur et les solistes. Il sera complété par des effets sonores et lumineux.

« La musique a toujours joué un rôle clé dans l’expérience Assassin’s Creed, et j’aime pouvoir collaborer avec les concerts Overlook Events Symphonic Adventures pour honorer la musique, la mythologie et les histoires de la série Assassin’s Creed. J’espère que vous apprécierez avec nous ces nouveaux concerts qui auront lieu à partir de 2022″, a déclaré Jesper Kyd, compositeur de la saga Assassin’s Creed.

Azaïzia Aymar, responsable des produits trasmedia chez Ubisoft, a souligné que cette collaboration sera une célébration « très spéciale » de l’anniversaire. « Overlook nous fournit les outils créatifs nécessaires pour développer ce concert symphonique, avec des effets spéciaux de haute qualité qui augmenteront l’immersion et offriront une expérience Assassin’s Creed vraiment excitante. »

Assassin’s Creed Valhalla est le dernier jeu de la série. Tout au long de 2022, vous recevrez l’extension Dawn of Ragnarök, ainsi que d’autres surprises.

Origine | Ubisoft