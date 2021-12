Final Fantasy VI : Pixel Remaster confirme la date de sortie

Final Fantasy VI : Pixel Remaster arrive plus tard que prévu. Au moins, cela fait allusion à la déclaration que Square Enix a publiée sur Steam. La société japonaise a annoncé que la version remaniée du classique sera disponible en février prochain. De plus, ils promettent plus d’incitations pour tous ceux qui décident de réserver le titre avant son lancement. Le studio travaille à peaufiner l’expérience de jeu au maximum.

« Afin d’offrir la meilleure expérience possible, nous voulons consacrer le temps nécessaire pour peaufiner les derniers détails du développement du jeu », commentent-ils dans le communiqué. Ils notent qu’ils ont « ajouté de nouveaux extras » pour ceux qui pré-achètent le titre individuellement ou via l’ensemble du lot, qui comprend les six premiers titres de la série.

Tous ces extras seront disponibles pour les joueurs à partir du moment où Final Fantasy VI: Pixel Remaster arrivera sur le marché. Malgré le fait que le lot puisse déjà être acheté, dans la déclaration, ils soulignent qu’il y aura encore un « peu » d’attente pour pré-acheter le classique Squaresoft. « Nous sommes impatients de partager le titre final de la série Pixel Remaster avec vous au début de l’année prochaine et nous espérons que vous avez hâte de le jouer aussi. »

Quels bonus de précommande sont inclus dans Final Fantasy VI : Pixel Remaster ?

Bande son spéciale

Thème de Locke (Timelapse Remix) [canción añadida a los extras por precomprar]

La bataille décisive (Timelapse Remix)

Thème de Terra (Timelapse Remix)

Recherche d’amis (Timelapse Remix)

Aria di Mezzo Carattere (Instrumental) [canción añadida a los extras por precomprar]

Fonds d’écran spéciaux

FF6 : 2 types de papiers peints

FF1-6 : 2 types de fonds d’écran de la série Pixel Remaster [añadidos a los extras por precomprar]

Final Fantasy VI: Pixel Remaster fait partie d’une collection de jeux prévus pour les appareils mobiles PC et iOS et Android. Pour le moment, il n’est pas prévu qu’ils sortent sur consoles.

Origine | Square Enix